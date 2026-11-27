Tại buổi làm việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án Nâng cấp mở rộng ĐT.769, Dự án Đường vành đai 4; Dự án Tiêu thoát nước ngoài Sân bay Long Thành và công tác tái định cư đối với dự án trên.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.769, đến nay công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đã hoàn thành; phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt đạt 97,7%, tương ứng 2.250 hồ sơ với tổng kinh phí hơn 1.215 tỷ đồng. Công tác ban hành quyết định thu hồi đất đạt 71,08%; diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 89,2% tổng diện tích dự án. Hiện còn 53 hồ sơ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, chủ yếu tập trung tại phường Dầu Giây và xã Bình An.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Đối với Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, công tác BTGPMB giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành các bước kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường. Trong tổng số 1.391 hồ sơ thu hồi đất, đã bàn giao mặt bằng 97,9% diện tích, tương ứng 295,88ha. Tuy nhiên, vẫn còn 107 hồ sơ với diện tích 27,36ha chưa ban hành quyết định thu hồi đất.

Đại diện xã Tân An báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Trong khi đó, công tác BTGPMB giai đoạn 2 đang được triển khai với khối lượng lớn. Đến nay, tỷ lệ kiểm đếm đạt 65,95%, xác nhận nguồn gốc đất đạt 18,83%; phương án bồi thường mới được phê duyệt đối với 7 hồ sơ.

Đối với Dự án Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành, công tác ban hành thông báo thu hồi đất và kiểm đếm đã hoàn thành. Tỷ lệ xác nhận nguồn gốc đất đạt 75,2%; phê duyệt phương án bồi thường đạt 50%; ban hành quyết định thu hồi đất đạt 8,5%. Diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 43% tổng diện tích thu hồi.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Danh

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác BTGPMB các dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Để tháo gỡ khó khăn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án; đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất. Đồng thời, rà soát, điều phối quỹ đất tái định cư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các dự án trọng điểm.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương báo cáo về công tác BTGPMB, nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, công tác BTGPMB là nhiệm vụ rất quan trọng. Các địa phương có dự án đi qua, còn có những khó khăn, vướng mắc trong BTGPMB cần chủ động phối hợp với các sở, ngành để tìm giải pháp tháo gỡ.

Đối với các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai các giải pháp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu quả công tác BTGPMB, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.