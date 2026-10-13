Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành các nhiệm vụ về chuyển đổi số

Tham dự có các đồng chí: Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng BCĐ 57 tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ 57 tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ 57 tỉnh. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp - Ảnh: T.Đ

Trong quý III/2026, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực, đạt một số kết quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp - Ảnh: T.Đ

Đến ngày 12/9, toàn tỉnh có 2.079 TTHC, gồm 1.682 thủ tục cấp tỉnh và 397 thủ tục cấp xã; cung cấp 2.063 dịch vụ công trực tuyến, đạt 99,2%. Trong quý III, toàn tỉnh tiếp nhận gần 71.400 hồ sơ TTHC, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 92,23%. Tỉ lệ hồ sơ được xử lý trước và đúng hạn đạt 98,73%.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham dự phiên họp - Ảnh: T.Đ

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng với mạng 4G phủ sóng khoảng 99,4% dân số, mạng 5G khoảng 83,5% dân số. Công tác xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu đạt một số kết quả đáng ghi nhận về dữ liệu đất đai, hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lên cơ sở dữ liệu quốc gia theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: T.Đ

Tỉnh cũng đã công bố 3 bài toán lớn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có 598 sáng kiến, đề tài được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương chưa đồng đều; hạ tầng, thiết bị còn hạn chế; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và giải ngân nguồn lực còn chậm. Năm 2026, tỉnh bố trí hơn 336 tỉ đồng cho lĩnh vực này. Đến ngày 8/10, tổng số vốn giải ngân mới đạt 23,12% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công các dự án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Ảnh: T.Đ

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quý III/2026, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 57 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện hạ tầng, nền tảng số và cơ sở dữ liệu; nâng cao hiệu quả kết nối, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm phục vụ thiết thực công tác quản lý, điều hành.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số phải gắn với hiệu quả thực chất, trong đó việc điều hành cần dựa trên dữ liệu, có công cụ theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhất là các dự án đầu tư công và giải ngân vốn ngân sách Trung ương. Về nguồn nhân lực chuyển đổi số cấp xã, cần đánh giá cụ thể nhu cầu, xác định rõ vị trí việc làm và nhiệm vụ thực tế, tránh bố trí nhân lực hình thức, không phát huy hiệu quả.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai thí điểm nhân lực công nghệ tại một số địa phương để làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ và phương thức tổ chức phù hợp. Quan tâm đúng mức đến nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, nhất là trong thực hiện các dự án đầu tư công và giải ngân vốn. Những nhiệm vụ đã xác định thời hạn phải được hoàn thành đúng tiến độ; trường hợp không hoàn thành cần được đánh giá trách nhiệm cụ thể.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: T.Đ

Đối với đề xuất của các địa phương, đồng chí yêu cầu rà soát kỹ nhu cầu thực tế, chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có; chỉ đề xuất hỗ trợ đối với những nhu cầu thực sự cần thiết, cấp bách, phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 57 tỉnh yêu cầu: Các cấp, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chuyển mạnh từ báo cáo nhiệm vụ sang đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực chất.

Rà soát cụ thể từng cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và trách nhiệm của người đứng đầu; phấn đấu đến ngày 30/10 đạt tỉ lệ giải ngân 75%, đến ngày 30/11 đạt ít nhất 95%. Cơ quan thường trực BCĐ 57 tỉnh phải tăng cường theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ thường xuyên, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn; đồng thời tham mưu văn bản phê bình các địa phương có tỉ lệ giải ngân 0% và những đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại phiên họp - Ảnh: T.Đ

Đối với nhiệm vụ số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, đồng chí yêu cầu kiểm tra, rà soát số liệu báo cáo, bảo đảm phản ánh đúng khối lượng và kết quả thực hiện. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành số hóa dữ liệu ngành, tổ chức và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trước ngày 25/12. Phấn đấu hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai 95% trước ngày 30/10 và đạt 100% vào ngày 15/11.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện các yêu cầu của bộ, ngành Trung ương; kiểm tra quy trình giải quyết TTHC tại các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào việc thực hiện đúng quy trình, tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục.

Về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng chí đề nghị cần xác định rõ các sản phẩm công nghệ chiến lược có tiềm năng, lợi thế và khả năng tạo ra giá trị thực tế; làm rõ cơ sở khoa học, đơn vị phối hợp, khả năng triển khai và trách nhiệm của từng cơ quan.

Các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu những hướng đi phù hợp với điều kiện của tỉnh, trong đó có công nghệ chế biến, tinh chế nguyên liệu titan, nông nghiệp xanh, công nghệ cao và năng lượng xanh. Việc lựa chọn nhiệm vụ phải hướng tới sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng, nhân rộng, tránh đăng ký chung chung hoặc chỉ dừng ở các nội dung hành chính.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: T.Đ

Đối với cấp xã, phường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước ngày 1/11 phải đăng ký sản phẩm cụ thể về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ cao; các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để đề xuất sản phẩm phù hợp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ đơn vị chủ trì, trách nhiệm thực hiện, tiến độ và kết quả đầu ra.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc đánh giá cán bộ phải căn cứ vào tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả công việc; bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch. Những trường hợp thiếu chủ động, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần được xem xét, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức phải thay đổi mạnh mẽ tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hành động, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.