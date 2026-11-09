Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo xã Mường Lầm kiểm tra các dự án, công trình triển khai thực hiện năm 2026 tại bản Phá Thóng.

Năm 2026, xã Mường Lầm được giao trên 21,3 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó, gần 7 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh quản lý và trên 14,3 tỷ đồng vốn ngân sách xã quản lý. Nguồn vốn được phân bổ thực hiện các công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, đường giao thông và các hạng mục phụ trợ trụ sở xã. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn cho từng dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân.

Tại công trình khắc phục tuyến đường Mường Lầm - Ngam Trạng, đoạn từ Km21+449 đến Km23+549, qua địa phận bản Tỉa và bản Nà Tấu, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục. Công trình dài 2,1 km, tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng từ nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; do UBND xã Mường Lầm làm chủ đầu tư, Phòng Kinh tế xã đại diện chủ đầu tư. Các hạng mục chính gồm xây dựng một cầu tràn cao 4 m, rộng 4 m; sửa chữa mặt đường, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước và 5 cống ngang.

Cán bộ xã Mường Lầm kiểm tra các công trình, dự án thực hiện năm 2026.

Ông Lê Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Tuyên, cho biết: Công trình khởi công ngày 25/10/2026. Để bảo đảm tiến độ cam kết với chủ đầu tư, công ty đã huy động phương tiện, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca đẩy nhanh thi công. Đến ngày 3/11, công trình hoàn thành hơn 15% khối lượng; đơn vị đang tập trung thi công mố cầu, mặt cầu và sửa chữa các vị trí nền, mặt đường hư hỏng. Giá trị giải ngân đạt trên 1,7 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch vốn được giao.

Đồng chí Lò Văn Xuân, Trưởng bản Nà Tấu, chia sẻ: Tuyến đường được sửa chữa, nâng cấp đáp ứng mong mỏi của nhân dân trong bản. Bà con rất phấn khởi khi công trình được triển khai, mong muốn đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa.

Nhà thầu thi công tuyến đường Hin Pẻn - Huổi Phẩng.

Cùng với tuyến đường Mường Lầm - Ngam Trạng, xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án đường giao thông từ bản Hin Pẻn đến bản Huổi Phẩng. Khu vực này cách trung tâm xã khoảng 30 km, việc đầu tư tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn. Để tạo mặt bằng thi công, xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, di dời tường rào.

Dự án được phê duyệt đầu tư cuối năm 2025, khởi công tháng 4/2026, do UBND xã Mường Lầm làm chủ đầu tư. Công trình dài 4,8 km, mặt đường bê tông rộng 4 m, dày 16 cm, tổng mức đầu tư 17,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thi công tuyến đường Hin Pẻn - Huổi Phẩng.

Anh Trần Văn Định, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Việt Dũng 88, cho biết: Đơn vị đã cơ bản hoàn thành san gạt mặt bằng, đang tập trung thi công hệ thống cống thoát nước và tập kết vật liệu phục vụ đổ bê tông mặt đường. Đến ngày 3/11, công trình hoàn thành trên 60% khối lượng hợp đồng, giải ngân gần 7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Hiện, đơn vị đang chờ cấp có thẩm quyền bổ sung trên 10 tỷ đồng để tiếp tục thi công các hạng mục còn lại.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Lầm, đến ngày 3/11, địa phương đã giải ngân trên 10,3 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt khoảng 48,3% kế hoạch được giao. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh quản lý giải ngân gần 7 tỷ đồng, đạt 100%; vốn ngân sách xã quản lý giải ngân trên 3,3 tỷ đồng trong tổng số 14,3 tỷ đồng, đạt khoảng 23%.

Đồng chí Lò Văn Xoa, Chủ tịch UBND xã Mường Lầm, cho biết: Xã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng dự án. UBND xã thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt; xây dựng kế hoạch giải ngân theo tháng, báo cáo tiến độ hằng tuần và phân công cán bộ bám sát công trình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026.

Từ nay đến hết năm, xã Mường Lầm còn khoảng 11 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân. Địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2026, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển sản xuất của nhân dân.