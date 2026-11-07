Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia tại hai xã miền núi Tây Giang và Avương

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Tây Giang cho biết, tổng nguồn vốn Chương trình được kéo dài sang năm 2026 là hơn 24,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hơn 14,3 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 10,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 2-11, nguồn vốn đầu tư đã giải ngân gần 6,6 tỷ đồng, đạt 46,1%; nguồn vốn sự nghiệp giải ngân hơn 3,2 tỷ đồng, đạt khoảng 31,56% kế hoạch vốn được giao.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Đặng Tấn Phương chủ trì buổi làm việc với UBND xã Tây Giang.

Tại xã Avương, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2026 hơn 19 tỷ đồng. Đến ngày 2-11, nguồn vốn đầu tư đã giải ngân hơn 3,1 tỷ đồng, đạt khoảng 43,37%; nguồn vốn sự nghiệp giải ngân hơn 4,5 tỷ đồng, đạt 38,28% kế hoạch vốn được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, lãnh đạo UBND hai xã cho biết sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác nhận khối lượng thực hiện đối với các dự án đã thi công; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán để giải ngân số vốn đầu tư còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026 trước ngày 31-12-2026.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Đặng Tấn Phương chủ trì buổi làm việc với UBND xã Avương.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục lựa chọn đối tượng thụ hưởng, phê duyệt danh sách và dự toán chi tiết đối với những dự án, tiểu dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân toàn bộ số vốn còn lại trong năm 2026.

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Đặng Tấn Phương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình. Tuy nhiên, ông Đặng Tấn Phương cũng lưu ý, tỷ lệ giải ngân tại hai địa phương hiện vẫn còn thấp so với quy định. Do đó, các xã cần khẩn trương đôn đốc các đơn vị liên quan, nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ đời sống người dân.

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tây Giang.

Ông Đặng Tấn Phương nhấn mạnh, thời hạn cuối cùng để hoàn thành giải ngân nguồn vốn kéo dài là ngày 31-12-2026. Vì vậy, các địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của Chương trình.

Đối với những công trình còn vướng mắc, các địa phương cần rà soát kỹ danh mục đầu tư, đánh giá tính cần thiết và hiệu quả trước khi đề xuất tiếp tục bố trí vốn. Những dự án không còn khả năng hoàn thành cần được xem xét, xử lý theo quy định, tránh tình trạng vốn tiếp tục bị tồn đọng tại các công trình đình trệ.

Về các kiến nghị của hai địa phương, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.