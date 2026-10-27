Đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong lĩnh vực khoa học – công nghệ

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ KH-CN) Hoàng Thị Phương Lựu cho biết, tính đến ngày 26-10, tổng dự toán kinh phí KH-CN, ĐMST và CĐS được sử dụng trên cả nước là 52.680 tỷ đồng. Số giải ngân đạt 21.693 tỷ đồng, tương đương 41%.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân chủ trì hội nghị từ điểm cầu chính ở Hà Nội. Ảnh: M.H

Tỷ lệ giải ngân tại địa phương đạt 47% đối với KH-CN; hơn 27% đối với ĐMST và 30% đối với CĐS.

Đáng chú ý, kết quả giải ngân giữa các địa phương cho thấy nhiều nơi đã chủ động triển khai nhiệm vụ và đạt tỷ lệ cao. Có 7 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ 50% trở lên, gồm: Thái Nguyên, Huế, Tuyên Quang, Cần Thơ, Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Bà Hoàng Thị Phương Lựu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ KH-CN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H

Tuy nhiên, theo bà Hoàng Thị Phương Lựu, tỷ lệ giải ngân không phải là mục tiêu duy nhất. Theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngân sách nhà nước chi cho KH-CN và ĐMST phải được sử dụng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm đánh giá, báo cáo kết quả, hiệu quả sử dụng ngân sách trên nền tảng số quản lý KH-CN và ĐMST quốc gia. Kết quả giải ngân năm 2026 và sản phẩm đầu ra tương ứng sẽ là căn cứ để xem xét bố trí ngân sách các năm tiếp theo cho từng bộ, ngành, địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2026, lãnh đạo Bộ KH-CN đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, nhận diện rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm giải ngân. Các địa phương cần chủ động ban hành các quy trình, quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, tăng cường làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội để thúc đẩy các dự án ĐMST và CĐS.

Hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Bộ KH-CN. Ảnh: M.H

Bộ KH-CN đề nghị các địa phương cập nhật số liệu giải ngân hàng tuần, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để đối soát dữ liệu. Đối với các khoản kinh phí ngân sách trung ương bổ sung xác định không còn khả năng giải ngân trong năm, các địa phương cần chủ động đề xuất hủy dự toán hoặc hoàn trả để cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bố trí cho các nhiệm vụ khác có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Việc đẩy nhanh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm kết quả đầu ra, tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm về sản phẩm đã cam kết; không giải ngân hình thức để đạt tỷ lệ.