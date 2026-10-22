Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Năm 2026, tổng dự toán ngân sách nhà nước bố trí cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hơn 355,4 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 82,6 tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 272,7 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, đã phân bổ hơn 265 tỷ đồng, đạt 74,55% tổng dự toán được giao. Trong đó, kinh phí chi thường xuyên đã phân bổ hơn 262,8 tỷ đồng, đạt 96,35%; chi đầu tư phát triển hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 2,66%. Số kinh phí chưa phân bổ còn hơn 90,4 tỷ đồng.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Đến ngày 21/10/2026, tổng kinh phí giải ngân ước đạt hơn 60,4 tỷ đồng, bằng 22,82% dự toán đã phân bổ. Trong đó, giải ngân chi đầu tư phát triển đạt khoảng 681,7 triệu đồng; chi thường xuyên đạt hơn 59,8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Tiến độ giải ngân còn thấp so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu do một số nhiệm vụ phải rà soát, điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; nội dung mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin đang thực hiện quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp. Một số nhiệm vụ lồng ghép với các dự án của bộ, ngành cần điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn. Nguồn kinh phí bổ sung cho các xã, phường để thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số cũng đang trong quá trình phân bổ và hoàn thiện thủ tục triển khai.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn khoa học, công nghệ; rà soát cụ thể từng nhiệm vụ, dự toán được giao, hồ sơ thanh toán và tiến độ thực hiện, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng quy định. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan xây dựng biểu mẫu theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm khoa học, dễ theo dõi, thuận tiện cập nhật; phân công đầu mối chịu trách nhiệm cung cấp số liệu, thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và hợp đồng thuê dịch vụ, nghiên cứu phương thức thanh toán phù hợp, đúng quy định, tránh dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm; rà soát khả năng giải ngân vốn của từng cơ quan, đơn vị, chủ động đề xuất điều chuyển vốn từ những nhiệm vụ không có khả năng thực hiện sang các nhiệm vụ, đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026 đề ra.