Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thực hiện dưới 40%

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giải ngân dưới 40%. Ảnh minh họa

Theo đó, các địa phương phải rà soát chi tiết kế hoạch vốn của từng dự án, tập trung hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 40%. Tức là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chung là 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ưu tiên hoàn thành phạm vi đất nông nghiệp, lâm nghiệp, công trình công cộng và các khu vực đủ điều kiện để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đặc biệt các địa phương phải chủ động rà soát nhu cầu vật liệu của từng dự án, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động.

Bộ Công Thương tiếp tục xem xét, điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, xử lý kịp thời các trường hợp thiếu nguồn cung, nhất là nguồn cát đắp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và nguồn đá xây dựng tại các tỉnh phía Nam.

Đáng chú ý, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhưng có khả năng đẩy nhanh khối lượng thực hiện trong năm nay thì cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc và tổ chức thi công, đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu, quyết toán và các thủ tục liên quan để đẩy nhanh giải ngân.