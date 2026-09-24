Đẩy nhanh tiến độ đường kết nối Bắc Kạn - Ba Bể - Na Hang

Công nhân thi công hạng mục gia cố mái taluy tại gói thầu số 60, đoạn Ba Bể - Na Hang.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang triển khai đồng thời nhiều mũi thi công, tập trung xử lý những vị trí có khối lượng đào đắp lớn, hoàn thiện nền đường và các công trình trên tuyến. Tại gói thầu số 60, đoạn Km37 - Km39+830, dài 2,83km, do Liên danh Thái Nguyên - Bắc Kạn thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tập trung đắp nền, gia cố nền đường tại các vị trí còn lại, phấn đấu hoàn thành, bàn giao trước ngày 31/12/2026.

Ông Lý Thái Hồng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tân Thịnh, thành viên liên danh thi công gói thầu số 60, cho biết: Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đáng kể đến việc đào đắp, khiến đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch thi công. Để bù tiến độ, nhà thầu tăng cường máy móc, nhân lực, tổ chức thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ khi thời tiết thuận lợi; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

Tại các đoạn tuyến khác, nhà thầu cũng đang đẩy nhanh những hạng mục còn lại. Tuy nhiên, địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng đào đắp lớn cùng tình trạng sạt lở tại một số vị trí tiếp tục gây khó khăn, phát sinh thêm khối lượng xử lý.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Tư vấn trưởng, Công ty CP Tư vấn xây dựng Thăng Long, mưa bão trong các năm 2024, 2025 và những tháng đầu năm 2026 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thi công nền đường. Đơn vị tư vấn giám sát đang phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu rà soát từng hạng mục, kịp thời xử lý vướng mắc, tăng cường giám sát chất lượng trong quá trình đẩy nhanh tiến độ.

Dự án xây dựng tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang có chiều dài khoảng 76,5km, tổng mức đầu tư hơn 3.717 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2026. Đây là Dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, góp phần tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Đến nay, đoạn từ phường Bắc Kạn đến hồ Ba Bể, dài khoảng 37km, đã có 11/13 gói thầu xây lắp hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Hai gói thầu còn lại, thuộc đoạn Km25+500 - Km33+500, đã hoàn thành các hạng mục theo thiết kế, đang hoàn thiện, vệ sinh công trường và thực hiện thủ tục bàn giao.

Các nhà thầu huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công nền đường tại gói thầu số 60, Dự án tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang.

Đối với đoạn từ Km37 đến cuối tuyến, cả 6 gói thầu xây lắp đang được triển khai, khối lượng thực hiện đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu tập trung thảm bê tông nhựa tại những đoạn đã hoàn thành móng cấp phối đá dăm, đồng thời đẩy nhanh thi công cầu.

Theo kế hoạch, 7/9 cây cầu trên tuyến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2026. Ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông và nông nghiệp phía Bắc, cho biết: Bên cạnh tác động của thời tiết, biến động giá nhiên liệu và khan hiếm vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai. Ban đang đôn đốc các nhà thầu tăng ca, tăng kíp, huy động nhân lực, thiết bị, ưu tiên những hạng mục còn khối lượng lớn; phối hợp giải quyết vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án theo cam kết với tỉnh.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng thi công còn lớn, đòi hỏi chủ đầu tư và các nhà thầu duy trì tiến độ, chủ động nguồn vật liệu, kịp thời xử lý phát sinh, bảo đảm chất lượng công trình. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối du lịch hồ Ba Bể với Na Hang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.