Ngày 18-11, đoàn công tác của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia thực địa kiểm tra tình hình thi công Dự án đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2, nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia kiểm tra khu vực đường dây đi qua xã Tây Ninh Hòa.

Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang đi qua đèo Phượng Hoàng.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình thi công tại một số vị trí móng trụ, dựng cột ở xã Tây Ninh Hòa, qua đó đánh giá thực tế các hạng mục đang triển khai để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Dự án đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2 có tổng chiều dài gần 150km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong đó, khoảng 128,6km xây dựng mới đường dây đi riêng một mạch và hơn 21,2km cải tạo đường dây hiện hữu. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời tăng khả năng giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo lên hệ thống điện quốc gia.

Đối với đoạn tuyến qua tỉnh Khánh Hòa, công trình có chiều dài khoảng 55,2km, với 146 vị trí cột, từ khu vực giáp ranh tỉnh Đắk Lắk đến Trạm biến áp 220kV Nha Trang. Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần móng đã bàn giao 140/146 vị trí; phần hành lang tuyến đã bàn giao 112/146 khoảng cột. Về thi công, đã hoàn thành đào đúc móng tại 136 vị trí, dựng 113 vị trí cột và kéo dây được 18/43 khoảng néo. Một số vị trí và khoảng néo còn gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạoTổng Công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ đạo công việc đối với Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung.

Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang đi qua khu vực Tây Ninh Hòa.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia yêu cầu Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung khẩn trương đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, tập trung xử lý những vị trí còn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 25-12. Bên cạnh yêu cầu tiến độ, lãnh đạo Tổng Công ty đặc biệt lưu ý các đơn vị phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, nhất là tại những khu vực có ruộng mía, rẫy sản xuất, nơi người dân thường xuyên qua lại. Khi triển khai kéo dây, cần tính toán, kiểm soát chặt chẽ độ võng dây dẫn, bảo đảm khoảng cách an toàn, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

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