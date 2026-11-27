Tôn vinh giá trị truyền thống, lan tỏa tầm nhìn phát triển của ngành Xây dựng

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo kiêm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức xây dựng Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng cho biết, ngày 12/8/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1414/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ giúp việc xây dựng Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Ông Lâm Văn Hoàng yêu cầu Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc thẩm định, lựa chọn, tiếp nhận và quản lý tài liệu, tư liệu, hiện vật trưng bày ở Phòng Truyền thống.

Ban Chỉ đạo xây dựng gồm 11 thành viên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Tổ chức gồm 22 thành viên. Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban. Tổ giúp việc gồm 7 thành viên. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ trưởng.

Ngày 26/8/2026, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Kế hoạch đã nhấn mạnh mục đích xây dựng Phòng Truyền thống trở thành không gian lưu giữ, giới thiệu và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống của ngành; phản ánh khách quan, có hệ thống quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, những dấu mốc, thành tựu và đóng góp tiêu biểu của hai ngành Xây dựng và Giao thông Vận tải trước khi hợp nhất, cùng những cơ quan tiền thân qua các thời kỳ; thể hiện sự kế thừa, tiếp nối và phát triển của Bộ Xây dựng sau hợp nhất.

Ông Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia giới thiệu phương án thiết kế Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Để hoàn thành việc xây dựng, Ban chỉ đạo giao Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng quốc gia, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện đề cương, kịch bản trưng bày và phương án thiết kế tổng thể Phòng Truyền thống.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, hệ thống hóa lịch sử tổ chức bộ máy, các thế hệ lãnh đạo, tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai rà soát, khảo sát, sưu tầm tài liệu, tư liệu, hiện vật. Văn phòng Bộ chủ trì việc thẩm định, lựa chọn, tiếp nhận và quản lý tài liệu, tư liệu, hiện vật, trước khi hoàn thiện nội dung trưng bày, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Lưu, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải đã lưu ý Phòng Truyền thống phải có điểm nhấn để tác động vào trái tim của khách tham quan.

Ban Chỉ đạo lưu ý, công tác sưu tầm, thu thập, thẩm định tài liệu, tư liệu, hiện vật được triển khai xuyên suốt, đồng thời với việc hoàn thiện nội dung, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, thi công và tổ chức trưng bày.

Sau khi Phòng Truyền thống đi vào hoạt động, công tác sưu tầm, bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật có giá trị cần được tiếp tục thực hiện, cập nhật, bổ sung và từng bước hoàn thiện nội dung trưng bày.

Triển khai thực hiện kế hoạch, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã có thư phát động sưu tầm, hiến tặng, cung cấp tư liệu, hiện vật, hình ảnh cho Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Đến nay, công tác sưu tầm, thu thập, thẩm định tài liệu, tư liệu, hiện vật cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc khánh thành và đưa vào sử dụng Phòng Truyền thống trước ngày 30/12/2026 theo kế hoạch được giao.

Phòng Truyền thống cần có điểm nhấn để tạo cảm xúc cho khách tham quan

Tại cuộc họp vào ngày 27/11, ông Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã giới thiệu, làm rõ phương án thiết kế Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Phối cảnh tổng thể khu vực trưng bày trong Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng theo hướng mở và tiếp cận linh hoạt.

Theo đó, Phòng Truyền thống sẽ được đặt tại tầng 8 trụ sở Bộ Xây dựng, số 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Với diện tích 318m2, Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng sẽ là một trung tâm truyền thông trải nghiệm số của ngành Xây dựng - Giao thông, nơi kết hợp giữa truyền thống, dữ liệu, công nghệ và tầm nhìn tương lai.

Dự kiến, nội dung trưng bày trong Phòng Truyền thống bao gồm 7 không gian. Một là các giai đoạn lịch sử phát triển ngành Xây dựng, từ năm 1945 đến nay, chia ra làm 4 giai đoạn.

Hai là không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với ngành Xây dựng. Ba là không gian hạ tầng Xây dựng và Giao thông.

Bốn là không gian phát triển đô thị - nông thôn, kiến trúc và quy hoạch. Năm là không gian quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

Sáu là không gian trưng bày công nghệ và vật liệu xây dựng. Bảy là không gian đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Phối cảnh khu vực tiếp đón và các không gian chuyên đề trong Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho công tác xây dựng Phòng Truyền thống. Trong đó, ông Nguyễn Văn Lưu, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải đã lưu ý Phòng Truyền thống phải có điểm nhấn để tác động vào trái tim của khách tham quan, ví như sự quan tâm của Bác Hồ đối với ngành Xây dựng - Giao thông, sự hy sinh của các cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Xây dựng - Giao thông trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, từ đó khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào về ngành…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Lưu đề nghị cân nhắc việc phân chia các giai đoạn phát triển của Ngành; rà soát phương án trưng bày trong Phòng Truyền thống, đặc biệt là phải nghiên cứu vị trí phù hợp cho không gian trưng bày các giai đoạn phát triển của Ngành và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông Vận tải cho biết, Nhà xuất bản đã sẵn sàng cung cấp nhiều tư liệu, hiện vật quý giá về lịch sử ngành và các cơ quan thuộc ngành Giao thông.

Toàn cảnh buổi họp về việc xây dựng Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng.

Kết luận cuộc họp, ông Lâm Văn Hoàng yêu cầu Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng quốc gia phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống trưng bày, mô hình, sa bàn, thiết bị và công nghệ, sẵn sàng cho việc nghiệm thu, bàn giao và đưa Phòng Truyền thống vào sử dụng trong tháng 12/2026.