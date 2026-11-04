Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy và tuyến đê Hữu Cầu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy.

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy có tổng mức đầu tư 804,871 tỷ đồng, đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng công tác giải phóng mặt bằng, tại địa phận phường Linh Sơn đạt 99,24%; địa phận phường Phan Đình Phùng bàn giao giải phóng mặt bằng đạt 98,42%.

Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công; phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 22/12/2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, đi qua địa bàn 4 phường gồm: Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Gia Sàng và Quan Triều. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang triển khai công tác thống kê, kiểm đếm các hộ trong vùng ảnh hưởng của Dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân để bàn giao quỹ đất cho Dự án.

Riêng những vị trí đã có mặt bằng, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải tổ chức thi công ngay. Đoạn từ cầu Bến Oánh đến cầu Huống Thượng phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công trước ngày 30/4/2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Đơn vị thi công đang tích cực triển khai Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc tổ chức thi công phải gắn với yêu cầu bảo đảm cảnh quan, không gian đô thị, nhất là khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống lũ, bảo vệ an toàn khu dân cư và hạ tầng đô thị mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, chỉnh trang diện mạo đô thị.

Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.