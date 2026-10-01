Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình

Phó thủ tướng nhấn mạnh, các dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới. Đây là hai lĩnh vực có tính chất quyết định góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo.

Nêu rõ Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu, Phó thủ tướng yêu cầu vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương nào thì bộ, ngành, địa phương đó phải chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Phương thức làm việc phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm nghẽn cần tháo gỡ vượt thẩm quyền của các bộ, ngành, các địa phương.

Phó thủ tướng lưu ý tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ của các dự án trọng điểm. Bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cảnh báo những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân, đồng thời tham mưu xử lý ngay những vấn đề phát sinh, không chờ các kỳ họp mới báo cáo. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Liên quan đến vấn đề cung ứng vật liệu xây dựng, Phó thủ tướng cho rằng, về tổng thể trong toàn quốc là không thiếu mà thiếu cục bộ ở các địa phương, các dự án trọng điểm. Trong chiều 1-10, Phó thủ tướng sẽ ký quyết định điều phối vật liệu xây dựng trong toàn quốc để cân đối về nguồn cung.

Quang cảnh Phiên họp.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trên cơ sở kết quả cuộc họp tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, cam kết về tiến độ giải ngân của các dự án đưa vào nghị quyết phiên họp Chính phủ trong tháng 9-2026; rà soát những công trình, dự án trọng điểm chậm tiến độ để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu các cơ quan.

Tại phiên họp, đại diện các địa phương, doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình triển khai các dự án, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và đưa ra cam kết cụ thể đối với từng dự án. Lãnh đạo các bộ cũng giải đáp một số ý kiến của các địa phương, đơn vị.