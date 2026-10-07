Đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến giao thông phục vụ kết nối

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành ngày 4/10

Thông báo kết luận nêu rõ, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng khẳng định vị thế, uy tín quốc gia. Dự án được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế quan tâm, kỳ vọng rất lớn; Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên, định kỳ kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

Theo chủ trương đầu tư dự án được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 94/2015/QH13, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, rất nặng nề, nhiều thách thức khi khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian còn lại không nhiều, dự án đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực, công tác thanh toán, thiếu nguyên, vật liệu và giá cả tăng cao, vẫn còn những nhà thầu, gói thầu có tiến độ thi công rất chậm, gần như không có chuyển biến.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn; kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành Dự án.

Bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2026

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1: Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát ngay toàn bộ khối lượng công việc còn lại của các gói thầu, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, là đường găng của dự án; lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành, đưa Dự án vào khai thác trong năm 2026. Trong đó, xác định rõ các hạng mục công việc sẽ hoàn thành để phục vụ khai thác thương mại dự án, thời điểm vận hành chạy thử, thời điểm vận hành thương mại, thời gian hoàn thành toàn bộ Dự án giai đoạn 1; hoàn thành báo cáo trước ngày 10 tháng 10 năm 2026, gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý có liên quan để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, nhất là tại các gói thầu đường găng; kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị, tài chính và tiến độ; trường hợp cần thiết, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Dự án là Cảng hàng không quốc tế, yếu tố an toàn, tiện ích cho người sử dụng là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Do vậy, yêu cầu rà soát kỹ, triển khai đồng bộ các hạng mục về cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại, đáp ứng tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp" và tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch, Tổng giám đốc ACV phải chủ động xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trong đó ACV và các nhà thầu thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán; đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nội nghiệp để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện trên công trường, bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời khối lượng đã thực hiện, không để xảy ra tình trạng có khối lượng đã thực hiện nhưng chậm được thanh toán; hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

ACV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không trước khi đưa dự án vào vận hành khai thác; thông báo sớm kế hoạch, thời gian dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại và kế hoạch hoàn thành các tuyến đường giao thông kết nối đến các hãng hàng không trong nước và quốc tế để các hãng chủ động chuẩn bị, đăng ký đường bay và xây dựng phương án khai thác phù hợp.

Bộ Xây dựng tiếp tục là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án; căn cứ kế hoạch chi tiết do ACV cập nhật, hằng tuần rà soát tiến độ thực hiện; xác định các hạng mục, gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền về giải phóng mặt bằng, vật liệu, cấp điện, cấp nước, hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề phát sinh trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành toàn bộ trong tháng 10 năm 2026; không để vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào khai thác.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị sản xuất đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn có ngay các giải pháp nâng cao công suất khai thác theo quy định như tăng ca, tăng kíp, tăng thời gian khai thác, bổ sung máy móc, thiết bị; ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối, bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an xây dựng phương án tổ chức giao thông khi đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác; bảo đảm kết nối thuận lợi giữa sân bay với Thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các tỉnh, thành phố trong vùng.

Khẩn trương hoàn thành các tuyến giao thông kết nối

Đối với hệ thống giao thông kết nối: Về đường bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, VEC chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng như đã cam kết. Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, đặc biệt đối với các hạng mục phải xử lý nền đất yếu.

Bộ Xây dựng phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát phương án thiết kế, thi công mở rộng giai đoạn 2 dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm kinh tế - kỹ thuật, tận dụng tối đa các hạng mục công trình đã thực hiện trong giai đoạn 1, tránh lãng phí trong quá trình thực hiện; tổng hợp và gửi Bộ Công Thương về các khó khăn, vướng mắc đối với nguồn cung cấp Nhựa đường, các đề xuất, kiến nghị.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an (C08) rà soát, thống nhất ngay phương án tổ chức giao thông các tuyến đường cao tốc mới hoàn thành, đưa vào khai thác trên địa bàn, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án; hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Về đường sắt, kết nối giao thông bằng đường sắt là giải pháp quan trọng để tăng cường kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai tới sân bay Long Thành, cần sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường sắt đô thị kết nối Cảng hàng không quốc Long Thành với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai như: tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Suối Tiên kéo dài,…

Trong quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai cần phối hợp, thống nhất giải pháp, công nghệ, bảo đảm đồng bộ, kết nối, liên thông giữa các dự án./.