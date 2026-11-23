Chiều 23-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) do ông Nguyễn Ngọc Quang - Quản lý Chương trình Quốc gia IFAD Việt Nam làm Trưởng đoàn, về tiến độ triển khai Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tại tỉnh Khánh Hòa (Dự án RECAF Khánh Hòa). Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án RECAF Khánh Hòa có tổng mức đầu tư hơn 475,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay IFAD, viện trợ không hoàn lại của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và vốn đối ứng của tỉnh. Dự án được triển khai tại 12 xã, với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, quản lý và bảo vệ rừng bền vững, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến tháng 11-2026, các thủ tục pháp lý, cơ chế quản lý và kế hoạch triển khai dự án cơ bản hoàn thiện. Công tác chuẩn bị đầu tư các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, đường tuần tra phòng cháy, chữa cháy rừng đang được đẩy nhanh. Các hoạt động chuẩn bị phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, mô hình nông lâm kết hợp và quản lý rừng dựa vào cộng đồng cũng đang được triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án còn gặp khó khăn do việc phân bổ nguồn vốn nước ngoài chậm; một số danh mục công trình phải rà soát, điều chỉnh để tránh trùng lắp với các dự án khác. Đến ngày 6-11, dự án giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng, đạt 11,87% kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Quản lý Chương trình Quốc gia IFAD Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Gabrielle Kissinger - Chuyên gia nông lâm kết hợp và đo lường, báo cáo, thẩm định REDD+ của IFAD phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về tiến độ thực hiện các hợp phần, những khó khăn trong công tác giải ngân, lựa chọn nhà thầu, triển khai các công trình hạ tầng và hoạt động hỗ trợ sinh kế. Đồng thời, thảo luận các nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2027, giải pháp tháo gỡ vướng mắc và đề xuất điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Ban Quản lý Dự án RECAF tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh ý nghĩa của Dự án RECAF trong việc gắn bảo vệ, phát triển rừng với thích ứng biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế bền vững cho người dân. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tiến độ thực hiện, xác định rõ những nhiệm vụ triển khai chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu và giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí; rà soát kỹ danh mục công trình, bảo đảm phù hợp nhu cầu thực tế, không trùng lắp, phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với IFAD trong quá trình triển khai, thống nhất các nhiệm vụ ưu tiên năm 2027 và hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh, gia hạn dự án theo đúng quy định. Việc triển khai phải gắn với hiệu quả thực chất, trong đó chú trọng các mô hình sinh kế phù hợp điều kiện địa phương, tạo điều kiện để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia và thụ hưởng. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với IFAD để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án đạt mục tiêu đề ra.