Ông Ngô Văn Công, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị New Star.

Dự án Khu nhà ở xã hội tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nếnh có tổng diện tích khoảng 3,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.012 tỷ đồng, gồm 3 tòa nhà ở xã hội cao 18 tầng, cung cấp 846 căn hộ. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt khoảng 70% khối lượng theo kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành phần thô các tòa nhà vào tháng 1/2027; hoàn thành xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong tháng 6/2027 và toàn bộ dự án vào tháng 9/2027. Về kế hoạch kinh doanh, đợt 1, Công ty dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 278 căn hộ tại tòa CT1, thời gian từ ngày 5/12/2026 đến ngày 5/1/2027. Giá bán bình quân dự kiến hơn 22,45 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Trong quá trình triển khai, dự án có quy mô lớn, nhiều hạng mục thi công đồng thời, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng. Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong giải quyết các thủ tục để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào khai thác, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn.