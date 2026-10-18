Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long

Trạm bơm nước thô Đồng Tâm đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án Nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long do Công ty TNHH Nước thô DNP - Sông Tiền làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 24-10-2025, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.820 tỷ đồng.

Dự án có công suất thiết kế 300.000 m3/ngày đêm, gồm các trạm bơm chính và hệ thống tuyến ống khoảng 115 km.

Chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc tập trung thi công Trạm bơm nước thô Đồng Tâm.

Ghi nhận đến ngày 17-10-2026, chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án gồm: Trạm bơm nước thô, hệ thống tuyến ống truyền tải… Đến thời điểm này, tiến độ dự án đạt khoảng 20%.

Ông Lê Trung Hải, Giám đốc Công ty TNHH Nước thô DNP - Sông Tiền, cho biết, theo phương án phân kỳ đầu tư, trước mắt, dự án tập trung triển khai khoảng 70 km, phục vụ nhu cầu cấp nước tại khu vực Tiền Giang và Long An trước đây.

Đơn vị thi công lắp đặt tuyến ống truyền tải nước thô từ Trạm bơm nước thô Nhà máy nước Đồng Tâm đến tỉnh Tây Ninh.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý, từ tháng 7-2026, doanh nghiệp triển khai thi công đồng loạt đối với hạng mục các trạm bơm và hệ thống tuyến truyền tải nước thô từ Trạm bơm Đồng Tâm đến các khu vực Long An (cũ), tỉnh Tây Ninh. Hiện công ty thi công được khoảng 16 km đường ống.

Công ty phấn đấu hết quý I-2027 đưa vào vận hành các trạm bơm và hệ thống tuyến ống này. Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Hương, Long Giang và Tân Phước 1 đã đến tìm hiểu, đăng ký nhu cầu sử dụng nguồn nước từ dự án.

Chủ đầu tư kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục thuộc dự án.

Cũng theo ông Lê Trung Hải, trong thời gian tới, doanh nghiệp tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu đặc biệt chú trọng đảm bảo tuân thủ phương án thi công đã được thống nhất với các ngành.

Theo Công ty TNHH Nước thô DNP - Sông Tiền, khi hoàn thành, dự án đảm bảo năng lực truyền tải nguồn nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kinh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long. Công suất đáp ứng nhu cầu cho hơn 2 triệu người dân, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của vùng.

Dự án phấn đấu hết quý I-2027 đưa vào vận hành các trạm bơm và hệ thống tuyến ống khoảng 70 km từ Trạm bơm Đồng Tâm đến các khu vực Long An cũ.

Những năm qua, Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Xâm nhập mặn lấn sâu, hạn hán kéo dài, nguồn nước ngầm suy giảm nghiêm trọng. Nhiều năm qua, nhiều người dân phải đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt, các khu công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp buộc phải cắt giảm hoạt động trong mùa khô.

Trong bối cảnh đó, Dự án Nhà máy nước thô liên vùng sẽ góp phần giải “bài toán” nước ngọt, tạo nguồn cung ổn định, an toàn và bền vững để phục vụ quá trình xử lý nước sạch, đảm bảo sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long trong mùa hạn, mặn.