Dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 10/3/2026. Dự án có công suất thiết kế 125MW, tổng vốn đầu tư 4.375 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 60,5ha, được triển khai trên địa bàn các xã Chà Tở, Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) và xã Nậm Hàng (tỉnh Lai Châu).

Theo kế hoạch, dự án đưa vào khai thác, vận hành trong quý III/2027. Đến nay, dự án hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn. Hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục trạm biến áp đã hoàn thành 100%; hạng mục tuabin gió và đường nội bộ đạt khoảng 60%. Nhà đầu tư đang nghiên cứu phương án đường dây đấu nối dài khoảng 15km về Trạm biến áp 220kV Điện Biên 1, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến môi trường, thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu chuyên ngành điện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành đo vẽ địa chính khu đất khoảng 2,2ha tại xã Si Pa Phìn để xây dựng trạm biến áp nâng 220kV kết hợp khu nhà quản lý vận hành. Nhà đầu tư chuẩn bị thương thảo với người dân về chi phí bồi thường; các vị trí tuabin, đường nội bộ và đường dây đấu nối tiếp tục được hoàn thiện phạm vi, ranh giới để triển khai. Với hạng mục trạm biến áp, nhà đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu đủ điều kiện khởi công trong tháng 12/2026 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo tiến độ dự án.

Lãnh đạo xã Si Pa Phìn tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, phương án thiết kế đường dây đấu nối dài khoảng 15km về Trạm biến áp 220kV Điện Biên 1 chưa thể hoàn thiện do phụ thuộc vào vị trí, tiến độ, cơ sở pháp lý của công trình đấu nối. Các thủ tục liên quan đến môi trường, tĩnh không, thỏa thuận đấu nối, phòng cháy, chữa cháy, thỏa thuận chuyên ngành điện đang triển khai. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Hiện nhà đầu tư mới hoàn thành đo vẽ địa chính khu đất xây dựng trạm biến áp, khu nhà quản lý vận hành, đang chuẩn bị thương thảo với người dân về chi phí bồi thường; phạm vi, ranh giới các vị trí xây dựng tuabin, đường nội bộ, đường dây đấu nối cũng cần tiếp tục xác định cụ thể…

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các hạng mục của dự án. Đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết, tập trung nhân lực, nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các phần việc, phấn đấu khởi công các hạng mục theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ chung của dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan kiểm tra thực địa dự án.