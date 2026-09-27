Đẩy nhanh tiến độ dự án năng lượng

Người dân xã Na Son nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1.

Ngày 28/8, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Điện Biên, đơn vị thành viên Tập đoàn PC1, chính thức khởi công dự án Điện mặt trời Trung Thu tại phường Mường Lay. Dự án có công suất 72MW, dự kiến cung cấp khoảng 106 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Theo kế hoạch, công trình sẽ bắt đầu phát điện thương mại từ tháng 12/2026 và hoàn thành trong quý I/2027.

Sau lễ khởi công, hiện nay, chủ đầu tư chú trọng kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và môi trường, bảo đảm dự án hoàn thành theo kế hoạch. Khi đi vào vận hành, công trình kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và mở ra nhu cầu đối với các ngành dịch vụ, kỹ thuật liên quan đến xây dựng, vận hành công trình năng lượng.

Trong các dự án năng lượng tái tạo, dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển nguồn năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh. Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đầu tư, xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 300MW, với tổng vốn đầu tư 5.371 tỷ đồng. Dự án triển khai tại phường Điện Biên Phủ và các xã: Mường Ảng, Pu Nhi, Na Son, Mường Lạn, Xa Dung. Dự kiến dự án đưa vào vận hành trong quý IV/2027. Hiện nay, các địa phương tích cực phối hợp với nhà đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Tổng diện tích dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 dự kiến thu hồi 466,84ha. Đến ngày 26/8, nhà đầu tư phối hợp với chính quyền các địa phương chi trả cho 505 hộ với diện tích 416,64ha, đạt 89,25% tổng diện tích dự kiến. Phần diện tích còn lại các địa phương tiếp tục triển khai. Đồng thời, các sở, ngành liên quan hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục để sớm đưa dự án vào khởi công.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025 - 2030, Điện Biên có tổng chỉ tiêu công suất các loại nguồn điện 2.986,43MW. Trong đó, điện gió quy hoạch 1.079MW, điện mặt trời 904MW, thủy điện 486,43MW, thủy điện tích năng 400MW, điện sinh khối 114MW và điện rác 3MW. Đây là dư địa lớn để tỉnh phát triển nguồn năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ hiện thực hóa giữa các nhóm dự án còn khác nhau.

Ở lĩnh vực điện mặt trời, giai đoạn 2025 - 2030, Điện Biên quy hoạch 11 dự án với tổng công suất 904MW. Đến nay, 3 dự án với tổng công suất 445MW đã được cấp chủ trương đầu tư; 7 dự án khác tổng công suất 219MW đang hoàn thiện thẩm định hồ sơ thực hiện dự án. Đối với điện gió, dư địa phát triển cũng rất lớn với 9 dự án, tổng công suất 1.079MW trong giai đoạn 2025 - 2030. Hiện đã có 3 dự án tổng công suất 359MW được cấp chủ trương đầu tư; 1 dự án đã có hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm định và 5 dự án đang ở bước nghiên cứu, khảo sát.

So với điện mặt trời và điện gió, các dự án thủy điện có bước tiến rõ nét hơn. Giai đoạn này, toàn tỉnh có 50 dự án thủy điện được quy hoạch với tổng công suất 486,43MW. Đến nay, 3 dự án với tổng công suất 47,5MW đã hoàn thành, đưa vào vận hành; 4 dự án khác tổng công suất 51MW đang thi công. Cùng với đó, 16 dự án tổng công suất 193,5MW đã được cấp chủ trương đầu tư và 9 dự án tổng công suất 64,1MW đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định. Để bảo đảm tiến độ các công trình đang triển khai, Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu đưa các dự án vào phát điện theo tiến độ được phê duyệt và cam kết của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bức tranh phát triển năng lượng vẫn còn những khoảng trống cần được lấp đầy. Hiện nay, toàn tỉnh có 3 dự án điện sinh khối với tổng công suất 114MW; dự án điện rác công suất 3MW và dự án thủy điện tích năng công suất 400MW chưa được triển khai.

Để sớm đưa các dự án năng lượng từ quy hoạch vào thực tế, tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Với những dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, trọng tâm là đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai theo đúng tiến độ. Đối với các dự án đang nghiên cứu, khảo sát, tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn để đủ điều kiện triển khai. Cùng với yêu cầu về tiến độ, hiệu quả, tính bền vững của các dự án được đặt lên hàng đầu. Mỗi dự án phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, tuân thủ các quy định về đất đai, môi trường, an toàn công trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đây là cơ sở để quá trình phát triển năng lượng vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng cho một hệ thống năng lượng xanh, ổn định trong dài hạn.

Với lợi thế về địa hình, nguồn nước, bức xạ mặt trời và tiềm năng gió, Điện Biên có nhiều dư địa để phát triển các nguồn năng lượng đa dạng, nhất là năng lượng tái tạo. Song tiềm năng chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được cụ thể hóa bằng những dự án có tiến độ rõ ràng, triển khai hiệu quả và phát huy giá trị. Khi những dự án năng lượng lần lượt hoàn thành, nguồn điện sạch được bổ sung sẽ góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở rộng dư địa phát triển xanh, bền vững cho Điện Biên.