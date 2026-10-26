Đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Chính trị tỉnh

Những ngày này, tại Cơ sở 1, những phần việc cuối đang được hoàn thiện. Lực lượng thi công đang tập trung xử lý các phần việc như: lát gạch, trồng cây xanh, làm hành lang, rào chắn và một số hạng mục phụ trợ. Tại Cơ sở 2, các tổ đội tiếp tục tăng tốc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình vào cuối tháng 11/2026 theo kế hoạch.

Tại công trường, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Mạnh (Hà Nội) duy trì khoảng 50 cán bộ, công nhân lao động. Cùng với việc tổ chức thi công theo từng nhóm hạng mục, nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị cho những phần việc còn lại, hạn chế tối đa thời gian chờ giữa các công đoạn. Ông Phùng Minh Thành - Giám đốc Công ty cho biết: Xác định đây là giai đoạn nước rút của dự án, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch. Hiện đối với Cơ sở 1, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các phần việc cuối; Cơ sở 2, các tổ đội tiếp tục tăng tốc, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động.

Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2) bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo của nhà trường, đồng thời từng bước góp phần xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 theo Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035”. Dự án có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện trong 2 năm 2025-2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Mạnh (Hà Nội) là đơn vị thi công. Hạng mục đầu tư tại Cơ sở 1 gồm sửa chữa, cải tạo Nhà giảng đường (nhà cấp III, 3 tầng); sửa chữa, cải tạo Nhà hiệu bộ (nhà cấp III, 3 tầng), hạng mục phụ trợ và đầu tư trang thiết bị thiết yếu.

Cơ sở 2 tại trụ sở phường Tân Phong (cũ) với hạng mục sửa chữa, cải tạo nhà làm việc 2 tầng, chuyển đổi công năng thành thư viện, nghiên cứu dành cho học viên, giảng viên; sửa chữa, cải tạo nhà làm việc 1 tầng của bộ phận “một cửa” thành nhà tập luyện thể dục thể thao cho học viên, giảng viên. Cùng với đó, sửa chữa, cải tạo nhà đa năng; xây mới nhà ký túc xá 3 tầng, tum cùng các hạng mục phụ trợ.

Với đặc thù vừa cải tạo, sửa chữa các công trình hiện có, vừa xây dựng mới, công tác tổ chức thi công được thực hiện theo từng khu vực và hạng mục. Trong quá trình thi công, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên. Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có mặt liên tục tại công trường để kiểm tra, theo dõi tiến độ và chất lượng từng hạng mục, góp phần hạn chế sai sót, kịp thời xử lý những nội dung phát sinh.Anh Lê Thanh Huy, cán bộ giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: “Hiện nay đang vào giai đoạn nước rút đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng giám sát. Tôi luôn có mặt tại hiện trường, theo dõi, giám sát chất lượng, tiến độ và thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của từng hạng mục. Đồng thời, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ, chất lượng và an toàn”.

Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2) hoàn thành sẽ tạo thêm điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Các phòng học, nhà làm việc, thư viện, không gian nghiên cứu, khu thể thao, nhà đa năng và ký túc xá được cải tạo, xây mới theo dự án sẽ từng bước hình thành môi trường học tập, nghiên cứu và sinh hoạt đồng bộ, hiện đại. Dự án đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, từ đó phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ trực tiếp công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ của tỉnh.