Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng đường kết nối khu vực trung tâm phường Trấn Biên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam kiểm tra quy hoạch dự án trên bản đồ. Ảnh: Thùy Anh

Báo cáo tại buổi kiểm tra, UBND phường Trấn Biên cho biết, Dự án Đường D1 mở rộng tuyến đường kết nối từ đường Hưng Đạo Vương đến hẻm 250. Dự án thu hồi đất của 48 hộ dân, đến nay 38 hộ đã được duyệt phương án bồi thường, 26 trường hợp đã có thông báo nhận tiền. Đồng thời, qua quá trình vận động bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương ghi nhận hơn 40 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ trên 90%.

Dự án Đường D1 có tổng chiều dài 183m với mặt đường bê tông nhựa 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, cùng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam ghi nhận những kết quả tích cực của các đơn vị, phòng, ban đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác định ranh dự án; khẩn trương lên phương án gặp gỡ, tuyên truyền và vận động người dân trong khu vực cùng đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Hồ Văn Nam đề nghị UBND phường tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa kịp thời ghi nhận, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn tất các thủ tục chi trả tiền bồi thường các hộ còn lại, đặc biệt phải có phương án tái định cư, bảo đảm quyền lợi cho các hộ giải tỏa trắng để các hộ sớm di dời, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Đồng thời, đề nghị đơn vị chủ đầu tư là Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, thiết kế phần vỉa hè sao cho phù hợp với không gian phát triển đô thị; đồng thời ngay khi cơ bản đáp ứng điều kiện về mặt bằng, cần khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công để sớm triển khai dự án.

“Mở rộng các tuyến giao thông kết nối khu vực trung tâm phường rất quan trọng, đây là giải pháp hữu hiệu để giảm tình trạng kẹt xe giờ cao điểm, từng bước hoàn thiện quy hoạch, tăng khả năng kết nối giao thông và phát triển không gian đô thị. Do đó, các dự án mở rộng hẻm cần được quan tâm đầu tư, chỉnh trang bài bản, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, tiến tới xây dựng phường Trấn Biên ngày càng phát triển” - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam nhấn mạnh.