Đẩy nhanh tiến độ dự án hành lang đường thủy và logistics tại Vĩnh Long

Ngày 21/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình triển khai Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung nâng cấp hành lang vận tải Đông – Tây, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời cải tạo hành lang vận tải Bắc – Nam, kết nối Đông Nam Bộ với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Dự án góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, hạ chi phí vận tải hàng hóa bằng đường thủy; thúc đẩy chỉnh trang đô thị, nông thôn, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về tình hình triển khai Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đề nghị Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) tiếp tục phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án; rà soát tiến độ các khu tái định cư, chủ động phương án bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Ban Quản lý dự án cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành và cơ quan chức năng địa phương xây dựng phương án cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy tại khu vực triển khai dự án, bảo đảm an toàn vận tải thủy trong suốt quá trình thi công.

Ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, cho biết dự án có khoảng 1.248 trường hợp bị ảnh hưởng tại Vĩnh Long, trong đó đã kiểm đếm, đo đạc 331 trường hợp. Kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 706 tỷ đồng, trong đó đã chuyển 124 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 12/2026. Các chủ đầu tư dự án tái định cư, gồm Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cần đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư, sớm bố trí chỗ ở cho 248 trường hợp thuộc diện này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định địa phương sẽ tập trung nguồn lực, ưu tiên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện khẳng định địa phương sẽ tập trung nguồn lực, ưu tiên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Các sở, ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với các xã, phấn đấu bàn giao mặt bằng để khởi công dự án vào cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị các địa phương rà soát công trình dân sinh, bến thủy, đường dân sinh và các hạng mục hiện hữu bị ảnh hưởng để phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu phương án xử lý phù hợp; tăng cường quản lý hành lang, mốc giới, chuẩn bị phương án tiếp nhận và quản lý công trình sau khi hoàn thành. Tỉnh thống nhất chủ trương rà soát, bổ sung các khu đất công phù hợp làm bãi chứa chất nạo vét, trong đó có vị trí khoảng 10ha tại cồn sông Hậu (xã Lục Sĩ Thành).