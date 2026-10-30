Đẩy nhanh tiến độ Dự án đô thị , Tập trung nạo vét Đầm Vạc và xử lý nước thải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống cây xanh khu vực phía Nam Đầm Vạc

Giải ngân đạt hơn 42% kế hoạch vốn

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn vay ADB có tổng mức đầu tư hơn 2.045 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA do ADB tài trợ là hơn 1.445 tỷ đồng và vốn đối ứng phía Việt Nam hơn 599 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án kéo dài đến hết ngày 30/6/2028.

​Dự án được triển khai trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên và các xã Tam Dương, Hội Thịnh với 6 hợp phần trọng điểm: ​Nạo vét, bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc;​Thoát nước và xử lý nước thải; ​Phát triển hệ thống cây xanh đô thị; ​Xây dựng đường hạ tầng khung Làng Đại học.

​Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, tính đến hết tháng 9/2026, dự án đã giải ngân được hơn 242,8 tỷ đồng, đạt 42,63% kế hoạch. Trong đó, vốn ODA giải ngân đạt 170,216 tỷ đồng (37,3% kế hoạch); vốn đối ứng giải ngân 72,662 tỷ đồng (63,23% kế hoạch). Mục tiêu của Ban Quản lý dự án là phấn đấu giải ngân khoảng 464 tỷ đồng trong năm 2026, đạt 82% kế hoạch vốn được giao.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ triển khai dự án và các khó khăn, vướng mắc.

Nhận diện vướng mắc làm chậm tiến độ

Đánh giá thực tế cho thấy, tiến độ triển khai một số hợp phần hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường gây ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng thi công.

​Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, mực nước hồ Đầm Vạc dâng cao trong mùa mưa khiến nhiều hạng mục buộc phải tạm ngừng thi công. Đáng chú ý, các gói thầu xây lắp áp dụng quy trình tiền kiểm, hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phải thông qua ý kiến chấp thuận từ phía Ngân hàng ADB, kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý.

​Về tình hình thực hiện cụ thể:​Hợp phần nạo vét, bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc: Nhà thầu đã thi công khoảng 3,064 km/3,2 km kè; nạo vét đạt 300.000 m³ trên tổng khối lượng 1 triệu m³.​Hợp phần cây xanh phía Nam Đầm Vạc: Đang tái khởi động thi công sau thời gian gián đoạn vì mưa bão.

​Hợp phần thoát nước và xử lý nước thải: Các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải đã hoàn thành lắp đặt, đang chuẩn bị vận hành chạy thử. Tuy nhiên, hệ thống đấu nối nước thải cấp 3 dù đã bàn giao cho UBND phường Vĩnh Phúc từ tháng 3/2026 nhưng vẫn chưa lựa chọn được đơn vị vận hành chính thức, dẫn đến việc thu gom nước thải hoạt động chưa đồng đều.

​Quyết liệt tháo gỡ mặt bằng, đảm bảo phát triển đô thị xanh bền vững

​Trực tiếp kiểm tra tại hợp phần 2 (Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2) và hợp phần 5 (Phát triển hệ thống cây xanh khu vực phía Nam Đầm Vạc), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã đưa ra nhiều chỉ đạo cụ thể.

​Đối với hợp phần thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, đồng chí yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại, hoàn tất lắp đặt thiết bị và tổ chức vận hành chạy thử. Nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật trước khi bàn giao cho địa phương chính thức quản lý, vận hành.

​Đối với hợp phần phát triển hệ thống cây xanh phía Nam Đầm Vạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Vĩnh Yên tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Cần xử lý dứt điểm các trường hợp vướng mắc, kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp cố tình chống đối để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

​Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, đối với các diện tích đã có mặt bằng sạch, nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ.

​Đặc biệt, trong quá trình phát triển hệ thống cây xanh đô thị, các đơn vị liên quan phải rà soát, lựa chọn chủng loại cây bóng mát, cây đô thị thực sự phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình thực tế và đúng quy định hiện hành, hướng tới mục tiêu tạo dựng cảnh quan sinh thái và phát triển đô thị xanh bền vững cho địa phương.