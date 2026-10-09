Đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi gà thịt công nghệ cao tại Mậu Lâm

Dự án chăn nuôi gà thịt công nghệ cao tại xã Mậu Lâm đang được gấp rút hoàn thành.

Dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019, với tổng diện tích 27 ha, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, công suất thiết kế 6,5 triệu con gà thịt/năm.

Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn 1, gồm 9 chuồng nuôi gà thịt và các công trình phụ trợ. Theo kế hoạch, ngày 26/11/2026, trang trại sẽ đưa gà vào nuôi, với công suất thiết kế 25.000 con/chuồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến kiểm tra và chỉ đạo tại dự án.

Qua kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến ghi nhận kết quả triển khai dự án, trong đó việc chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình; tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về xây dựng và bảo vệ môi trường, đặc biệt là các giải pháp thu gom, xử lý chất thải trong hoạt động chăn nuôi.

Chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao năng lực chăn nuôi theo hướng công nghệ cao mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.