Khẩn trương xây dựng các khu tái định cư

Trên địa bàn xã Mường Lạn đang thực hiện 2 điểm tái định cư tuyến cao tốc. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tại cả 2 điểm tái định cư cơ bản hoàn thành. Người dân đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công.

Nhà thầu thi công hạng mục san nền Dự án Điểm tái định cư Lọng Luông.

Những ngày này, tại điểm tái định cư bản Lịch Cang không khí thi công diễn ra khẩn trương. Trên công trường, máy móc, phương tiện tăng tốc triển khai các hạng mục kè, hạ tầng kỹ thuật và đúc cấu kiện bê tông. Đến nay, khối lượng thi công điểm tái định cư ước đạt khoảng 30%. Đối với điểm tái định cư bản Món Hà, các đơn vị thi công cũng đang tập trung nhân lực, phương tiện triển khai san nền, đúc cấu kiện bê tông. Khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 20%.

Ông Ngô Cương Quyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cho biết: “Ban đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công các điểm tái định cư. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành 2 điểm tái định cư Lịch Cang và Món Hà trước Tết Nguyên đán năm 2027”.

Tại xã Mường Phăng, 2 điểm tái định cư bản Xôm và bản Lọng Luông cũng đang được khẩn trương thi công. Các nhà thầu tập trung triển khai hạng mục san nền, kè, cống hộp và đúc cấu kiện bê tông. Đối với điểm tái định cư Cói Bánh (xã Mường Ảng) các đơn vị đã hoàn thành điều tra các hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư, hiện đang khảo sát xây dựng và lập quy hoạch tổng mặt bằng làm cơ sở điều chỉnh dự án.

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, bố trí các tổ công tác thường trực tại xã Mường Lạn và Mường Phăng, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và chuyển mục đích sử dụng rừng tiếp tục được tập trung hoàn thiện.

Chủ động các điều kiện triển khai tuyến cao tốc

Song song với dự án thành phần 1, dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc) đang được triển khai các bước chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng 7 gói thầu tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị tư vấn đang triển khai khảo sát xây dựng, lập báo cáo theo kế hoạch. Chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn thẩm tra và tư vấn thiết kế tổ chức thực hiện các công việc theo nguyên tắc song song, đồng thời, nhằm rút ngắn thời gian thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng được triển khai đồng thời, bảo đảm hoàn thành trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt. Đối với công tác rà phá bom mìn, vật nổ, đơn vị tư vấn đã hoàn thành khảo sát thực địa, đang lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán để trình Bộ Quốc phòng thẩm định.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm chỉ đạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư là bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng. Theo tính toán, dự án có nhu cầu khoảng 2 triệu mét khối đá và 1,2 triệu mét khối cát. Đối với đá xây dựng, nhu cầu đá có cường độ đặc biệt cao phục vụ thi công cầu, hầm khoảng 900.000m3. Nguồn cung dự kiến từ mỏ đá Mường Ảng của Công ty TNHH Minh Quý, với trữ lượng khoảng 1,1 triệu mét khối. Tuy nhiên, công suất khai thác hiện nay mới đạt 65.000m3/năm, chưa đáp ứng nhu cầu dự án, cần xem xét nâng lên khoảng 225.000m3/năm. Với khoảng 1,1 triệu mét khối đá thông thường, dự kiến huy động từ các mỏ đã được cấp phép, có tổng công suất 506.000m3/năm. Tuy nhiên, cự ly vận chuyển còn xa. Tỉnh đang xem xét phương án cấp phép khai thác bổ sung 2 mỏ đá theo cơ chế đặc thù để giảm chi phí, chủ động nguồn cung.

Đối với nguồn cát, ngoài các mỏ đã được cấp phép với tổng công suất 97.247m3/năm, tỉnh đang nghiên cứu khả năng sử dụng cát thu hồi từ nạo vét lòng hồ Nậm Khẩu Hu và nguồn khai thác từ 3 mỏ cát trên sông Nậm Rốm theo cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tính toán sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên đối với những hạng mục đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hiện trên địa bàn tỉnh có 8 đơn vị đầu tư dây chuyền sản xuất cát nghiền từ đá, cuội sỏi với tổng công suất 482.000m3/năm. Đây là nguồn vật liệu có thể góp phần giảm áp lực khai thác cát tự nhiên, bảo vệ môi trường và chủ động nguồn cung cho công trình.

Cùng với vật liệu xây dựng, phương án bố trí bãi đổ thải cũng được rà soát, điều chỉnh. Ngoài 14 bãi đổ thải đã xác định trong chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã phối hợp với địa phương xác định thêm 40 vị trí dọc tuyến, gần tuyến, với tổng diện tích khoảng 180ha, sức chứa ước khoảng 30 triệu mét khối.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát quy định pháp luật, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Trọng tâm đối với dự án thành phần 1 là đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, hoàn thiện thủ tục bổ sung điểm tái định cư Cói Bánh (xã Mường Ảng), chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đường và hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng. Đối với dự án thành phần 2, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra, thẩm định và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu đặc thù; thống nhất vị trí bãi đổ thải với chính quyền địa phương để bổ sung vào quy hoạch và phạm vi giải phóng mặt bằng.

Triển khai đồng bộ các phần việc ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ góp phần hạn chế nguy cơ chậm tiến độ khi bước vào thi công tuyến chính. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và chủ đầu tư, Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang đang từng bước được tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng để sớm triển khai, hình thành trục giao thông chiến lược, mở rộng kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.