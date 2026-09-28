Đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID

Phiên họp tập trung vào hai nội dung: chuyên đề về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá kết quả công tác quý 3 của BCĐ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiều 28-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, 6 tháng cuối năm phải phấn đấu quyết liệt đạt tăng trưởng khoảng 11,9% mới hoàn thành mục tiêu cả năm (6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%). Các động lực truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) vẫn có vai trò quan trọng nhưng nếu tăng trưởng chỉ dựa vào vốn và lao động chi phí thấp thì không thể duy trì tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm. Con đường bền vững là tăng năng suất đến từ KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là "động lực bổ trợ", mà trở thành "động lực chủ yếu, trực tiếp", đo đếm được bằng kết quả tăng trưởng, đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn.

Về phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, Thủ tướng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các cơ sở dữ liệu, trong đó tập trung ưu tiên cơ sở dữ liệu về GD-ĐT, an sinh xã hội, y tế, cán bộ, công chức, viên chức. Đến hết năm 2027, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID; đôn đốc, hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để công dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí.

Bộ Công an chủ trì sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào, thí điểm định danh hàng không quốc tế tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số tiện ích xuyên biên giới…

Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101 tỷ USD (tăng 51,1%), là nhóm hàng đầu tiên vượt mốc 100 tỷ USD. Việt Nam lần đầu vào nhóm 10 nước có tốc độ internet nhanh nhất thế giới. Trong 6 tháng đầu năm, có hơn 15 tỷ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 34,3% về số lượng; hơn 505.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thu thuế thương mại điện tử đạt gần 114.200 tỷ đồng...