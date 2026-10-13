Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nhà thầu cam kết tiến độ

Sở Nông nghiệp và Môi trường hiện làm chủ đầu tư 2 gói thầu đo đạc, xây dựng bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 42 xã, phường.

Cụ thể, tại gói thầu 8 xã miền núi (gồm: Đông Giang, Sông Vàng, Sông Kôn, Bến Hiên, Nam Giang, Bến Giằng, Tây Giang, Avương), tính đến ngày 5/10/2026, đơn vị thi công đã hoàn thành xây dựng điểm lưới địa chính, đo đạc hơn 22.598ha (đạt hơn 80% khối lượng). Với 5.534ha diện tích cần đo còn lại, các nhà thầu đang tập trung hoàn thành việc kê khai, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Xã Phú Ninh thực hiện việc kê khai, đăng ký cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: HỒ QUÂN

Đối với gói thầu tại 34 xã, phường, tổng diện tích cần đo đạc hơn 96.526ha do liên danh 3 nhà thầu thực hiện. Đến nay, các đơn vị mới đo đạc được hơn 5.753ha (đạt 5,9% khối lượng). Tiến độ tại nhóm này hiện còn chậm và có sự chênh lệch lớn về khối lượng giữa các nhà thầu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đo đạc và khoáng sản (đơn vị phụ trách 13 xã) cho biết, công ty đã hoàn thành xây dựng 6 điểm lưới địa chính, đo đạc hơn 1.339/38.327ha.

Để đẩy nhanh tiến độ, công ty đã phối hợp tổ chức 24 cuộc họp thôn nhằm tuyên truyền, xác định ranh giới và thu thập hồ sơ; đồng thời tung 135 nhân sự bám cơ sở. Hiện đơn vị tập trung đo đạc tại các xã Trà My, Thạnh Bình, Trà Liên và Lãnh Ngọc với công suất 80-100ha/ngày.

“Phần lớn diện tích thi công thuộc khu vực miền núi nên việc đo đạc gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa bão. Chúng tôi đã linh hoạt điều phối nhân sự: khi trời mưa sẽ tập trung thu thập dữ liệu; khi thời tiết nắng ráo sẽ phối hợp với lực lượng dẫn đạc địa phương để đo đạc hiện trường. Phấn đấu hoàn thành công tác ngoại nghiệp vào cuối tháng 11/2026 và lồng ghép xong cơ sở dữ liệu trong tháng 12/2026”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Vũ Trọng Đạt, Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, đơn vị đứng đầu liên danh cho biết, đã giao nhiệm vụ cho 6 đơn vị, tổ chức thành các tổ triển khai tại địa phương, với tổng cộng 82 người thuộc lực lượng ngoại nghiệp. Đơn vị cũng bảo đảm bố trí máy móc, trang thiết bị phục vụ đo đạc tại cơ sở.

Đầu tháng 9, đơn vị phối hợp với các xã, phường hoàn thành xây dựng kế hoạch thi công chi tiết. Hiện nay, đơn vị đang xây dựng lưới địa chính và đã đo đạc hơn 12,3% trên tổng khối lượng hơn 35.783ha.

“Tín hiệu tích cực là trong quá trình thực hiện, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập hồ sơ, dẫn đạc xác định ranh giới, mốc giới và giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan. Thời gian tới, đơn vị sẽ bám sát kế hoạch thi công tại từng xã, tập trung hoàn thành công tác ngoại nghiệp, bảo đảm chất lượng”, ông Đạt nói.

Nhà thầu đo đạc đất đai tại xã Trà Tập. Ảnh: HỒ QUÂN

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời điểm tháng 2/2026, toàn thành phố còn 64 xã, phường chưa có cơ sở dữ liệu đất đai. Bên cạnh 42 xã, phường do Sở làm chủ đầu tư, 22 địa phương còn lại được giao tự làm chủ đầu tư các dự án đo đạc.

Tính đến ngày 5/10/2026, 20/22 địa phương đã có đơn vị thi công, khối lượng đo đạc đạt hơn 44.745ha (tương đương 69%); trong đó 8 địa phương đã đạt từ 90-100%.

Cùng với đó, thành phố đang có 34 địa phương thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ). Đến nay, mới có 8 xã chọn được nhà thầu, các địa phương còn lại đang khẩn trương thực hiện thủ tục đấu thầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết năm 2026, nhóm 34 xã, phường (trong đó có 4 xã đã có cơ sở dữ liệu một phần) phải tiếp tục bổ sung, xác thực, làm giàu, làm sạch dữ liệu đối với các thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đạt tiêu chí; đồng thời hoàn thành đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026.

Đối với các dự án đo đạc mới, các địa phương cần khẩn trương lựa chọn nhà thầu còn lại trong tháng 10/2026; hoàn thành xây dựng lưới địa chính, cơ bản hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp trong năm 2026. Việc kê khai, đăng ký đất đai cần được triển khai song song tại các khu vực đã hoàn thành đo đạc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Nam Sơn nói, để tháo gỡ khó khăn về dữ liệu, đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các ngân hàng quản lý, thành phố yêu cầu các đơn vị chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai để trích xuất. Sở cũng chủ động chia sẻ dữ liệu chuyên ngành để tạo thuận lợi cho nhà thầu, kèm theo yêu cầu cam kết bảo mật tuyệt đối.

Nhằm bảo đảm mốc thời gian đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trên địa bàn; bố trí cán bộ hỗ trợ và thường xuyên kiểm tra tiến độ.

Đồng thời rà soát, hoàn thành việc xác định, cắm mốc ranh giới, lập bản mô tả và ký xác nhận theo quy định; phát quang ranh giới, cắm mốc, xác định ranh giới, tổ chức kê khai, đăng ký đất đai. Các địa phương cần kịp thời giải quyết tranh chấp, vướng mắc về ranh giới phát sinh trong quá trình đo đạc; cung cấp hồ sơ, bản đồ, số liệu hiện có để tạo thuận lợi cho nhà thầu triển khai dự án.