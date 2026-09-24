Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Sín Chải hỗ trợ người dân đóng cọc xác định vị trí đất của người dân.

Thời gian qua, các xã phường tập trung rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin đất đai; chỉnh lý những trường dữ liệu sai lệch; xác minh thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hướng dẫn kê khai, đăng ký đối với những thửa đất chưa từng đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận hoặc không còn hồ sơ gốc. Do khối lượng công việc lớn, nhiều địa phương đã huy động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, công an xã, đoàn thanh niên, bí thư chi bộ... tham gia hỗ trợ người dân kê khai, scan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhập dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ.

Tổ công tác xã Pú Nhung triển khai công tác rà soát, kê khai, đẩy nhanh tiến độ đo đạc đất đai trên địa bàn.

Tại xã Sín Chải, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, phân công cán bộ, công chức phụ trách địa bàn; phối hợp với trưởng thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký đất đai. Xã đồng thời rà soát hiện trạng sử dụng đất, hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính và các trường hợp chưa thực hiện đăng ký đất đai.

Đến ngày 14/9, đối với số thửa đất đã đo đạc, tổng số hộ cần kê khai, đăng ký đất đai là 1.055 hộ với 10.869 thửa. Xã Sín Chải đã kê khai được 10.869 thửa đất, đạt 100%. Qua đối chiếu bản đồ địa chính, một số thửa đất có sai lệch do đo đạc, lấn chiếm sang đất của chủ sử dụng liền kề nên xã không thực hiện kê khai đối với các trường hợp này. Đối với 2.378 hộ với 7.134 thửa đất chưa đo đạc địa chính, đến ngày 15/9 đã kê khai đăng ký 7.134 thửa đất, đạt 100% kế hoạch.

Người dân xã Pú Nhung chủ động tham gia xác định vị trí, cắm cọc tại khu vực đất của gia đình.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như: Người dân chưa chủ động kê khai hoặc chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ; nguồn gốc một số thửa đất phức tạp, qua nhiều thời kỳ; diện tích, ranh giới thực tế có trường hợp khác với hồ sơ, bản đồ địa chính. Một số người sử dụng đất đi làm ăn xa, trong khi hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa đồng bộ, thông tin giữa hồ sơ giấy, bản đồ và dữ liệu điện tử còn chưa thống nhất.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu, thời gian tới, xã Sín Chải tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân kê khai, đăng ký đất đai; rà soát theo từng thôn, bản, từng hộ và từng thửa đất; phối hợp với cơ quan chuyên môn, đơn vị đo đạc xác định ranh giới, diện tích đối với các trường hợp chưa có bản đồ hoặc thông tin chưa chính xác. Xã phấn đấu đến ngày 20/9 hoàn thành kê khai đối với 100% số hộ/thửa đất thuộc diện phải kê khai, đăng ký; hoàn thiện 100% số hồ sơ trên địa bàn, bàn giao về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 3 để tổng hợp theo quy định.

Theo ông Thào A Lử, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Chải: Để đẩy nhanh tiến độ, địa phương đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, chênh lệch diện tích, ranh giới hoặc thiếu hồ sơ pháp lý; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí, nhân lực và trang thiết bị phục vụ đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Tương tự, tại xã Pú Nhung, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Xã đang triển khai đồng bộ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Bách, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ban Chỉ đạo xã đã thành lập 6 tổ công tác, thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ tiến độ; thường xuyên kiểm tra, cập nhật kết quả và báo cáo hằng ngày. Trước mắt, xã tập trung rà soát, hoàn thành kê khai, đăng ký đất đai, phấn đấu đạt 100%.

Sự chủ động, đồng thuận của người dân tại cơ sở đã tạo thuận lợi cho công tác đo đạc, xác định chính xác ranh giới, diện tích các thửa đất.

Đáng chú ý, xã Pú Nhung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị cọc, mốc xác định ranh giới thửa đất. Toàn xã dự kiến cần thực hiện gần 23.000 cọc, mốc trong thời gian 5 ngày (hoàn thành trước ngày 20/9). Việc xác định rõ ranh giới từng thửa đất giúp đơn vị chuyên môn thuận lợi trong đo đạc, nâng cao độ chính xác của hồ sơ địa chính, hạn chế sai sót, chồng lấn và tranh chấp. Tiêu biểu như tại bản Noong Luông, nhiều hộ dân đã chủ động chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí, cắm cọc tại khu vực đất của gia đình và phối hợp với các hộ liền kề thống nhất ranh giới sử dụng đất. Sự chủ động, đồng thuận của người dân Noong Luông đã tạo thuận lợi cho công tác đo đạc, xác định chính xác ranh giới, diện tích các thửa đất, góp phần hạn chế nhầm lẫn, tranh chấp. Đối với những thửa đất chưa có kết quả đo đạc, xã Pú Nhung tiếp tục rà soát, lập danh sách và thực hiện các bước theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành việc đăng ký, xác nhận, cập nhật thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 12/2026.

Đến nay, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng tinh thần trách nhiệm, đồng thuận của Nhân dân đang tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.