Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kê khai đăng ký đất đai

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”.

Phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2026 đối với toàn bộ thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2027 đối với diện tích thửa đất chưa có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai, theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Thống nhất chủ trương tổ chức Đợt cao điểm về “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai hiện có; hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp; đẩy mạnh công tác kê khai, đăng ký đất đai năm 2026” trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2026.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị tư vấn thi công, tư vấn kiểm tra giám sát phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm hoàn thành; chủ động xử lý các công việc thuộc thẩm quyền. Phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác đo đạc ngoại nghiệp và kê khai đăng ký đất đai của 34 xã, phường trong năm 2026.

UBND các xã, phường xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, đưa tiến độ vào giao ban hằng tuần và báo cáo định kỳ 2 tuần một lần. Các địa phương bố trí cán bộ am hiểu địa bàn phối hợp với đơn vị tư vấn, vận động người dân cung cấp hồ sơ, xác định ranh giới, xác nhận thông tin và thực hiện kê khai, đăng ký đất đai.

Với các trường hợp tranh chấp, chưa thống nhất về ranh giới, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, đất công hoặc chưa xác định được người liên quan, địa phương chủ trì rà soát, phân loại và thực hiện xác minh, hòa giải, niêm yết, thông báo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra và đôn đốc tiến độ; hằng tuần tổng hợp khối lượng hoàn thành, phần việc còn lại, nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Đồng thời khẩn trương hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh tiến độ và kế hoạch tổ chức đợt cao điểm, trình UBND thành phố ban hành. Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã phối hợp xác thực thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu và bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn phức tạp.