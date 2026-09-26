Đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

Tại thôn Thuận Hóa, xã Đồng Lê, tình trạng sạt lở bờ sông Gianh diễn biến nghiêm trọng trong những năm gần đây. Nước lũ cuốn trôi đất sản xuất, có vị trí sạt lở ăn sâu hơn 70m vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 40 hộ dân, trong đó 19 hộ thuộc diện phải di dời khẩn cấp.

Để đưa các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, UBND xã Đồng Lê đã triển khai dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh trên diện tích hơn 2,3ha. Dự án do UBND xã Đồng Lê làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 46,5 tỉ đồng, nhằm bố trí nơi ở mới cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay, các hạng mục chính về mặt bằng và hạ tầng của dự án đã hoàn thành 100%. Người dân đã bốc thăm vị trí đất, chuẩn bị phương án xây dựng nhà; một số hộ đã bắt đầu vận chuyển vật liệu đến khu tái định cư.

Qua rà soát, giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ thực hiện 14 dự án bố trí, sắp xếp dân cư tại 103 thôn, xóm với tổng kinh phí khoảng 575 tỉ đồng - Ảnh: N.L.M

Qua rà soát, giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ thực hiện 14 dự án bố trí, sắp xếp dân cư tại 103 thôn, xóm với tổng kinh phí khoảng 575 tỉ đồng. Các dự án tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở bờ sông và các loại hình thiên tai khác.

Với các khu vực sạt lở có nguy cơ cao, phương án ứng phó trước mắt được tính toán phù hợp theo từng địa bàn, từ sơ tán tạm thời khi có mưa lũ, di dân đến khu vực an toàn, bố trí vào các khu tái định cư hoặc đầu tư kè chống sạt lở để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất.

Trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí dân cư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình di dời đang được đặt ra cấp thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân vùng sạt lở ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài.