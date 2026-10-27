Đẩy nhanh tiến độ đền bù rạch Ông Bé và Ông Lớn trên địa bàn phường Chánh Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Ông Lớn. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao phường Chánh Hưng triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn, hoàn thành trước ngày 31/3/2027. Mục tiêu thực hiện dự án nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và phát huy hiệu quả đầu tư.

Để đạt mốc tiến độ này, thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị thành phố (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án thành phần; chủ động phối hợp các sở, ngành để đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Đồng thời phối hợp Ủy ban nhân dân phường Chánh Hưng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác định phạm vi, ranh giới thu hồi đất; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

Dự án cải tạo rạch Ông Lớn có nguồn vốn đầu tư hơn hơn 9.228 tỷ đồng; dự án xây kè, kết hợp nạo vét toàn tuyến với chiều dài tuyến rạch khoảng 7,4km. Cạnh đó, xây dựng mới các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, kết hợp hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Thi công, chỉnh trang bờ kè và cải tạo tuyến kênh thuộc bờ Bắc kênh Đôi. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đối với dự án cải tạo rạch Ông Bé, trước đó phường Chánh Hưng đã tổ chức hội nghị thông tin dự án, kế hoạch thu hồi đất, phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng từ dự án.

Theo đó, rạch Ông Bé (từ kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn) có chiều dài 4,3km, được cải tạo với mục tiêu tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470ha.

Dự án sẽ nạo vét rạch chiều dài khoảng 4,2km, xây dựng kè, làm mới tuyến đường, và xây dựng hệ thống hạ tầng vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè, tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỷ đồng.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chánh Hưng cho biết, Ủy ban nhân dân phường sẽ niêm yết chính sách đơn giá bồi thường tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, đồng thời thông tin đến từng hộ dân.

Thống kê, trên địa bàn phường Chánh Hưng có khoảng 6.500 căn nhà trên kênh rạch cần giải tỏa, di dời, nằm trong Chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 với gần 41.000 căn.

Số căn nhà cần di dời nằm dọc gần 14km của khoảng 10 tuyến kênh đi qua địa bàn phường, trong đó có dự án chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi đã tổ chức thực hiện từ năm 2025.