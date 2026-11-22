Đẩy nhanh tiến độ đền bù GPMB dự án Trục không gian quốc lộ 1A
Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng cho Dự án Trục không gian quốc lộ 1A. Thời điểm này, các xã phường trên dọc tuyến đang tích cực chi trả tiền đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình cá nhân sau khi các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-nhanh-tien-do-den-bu-gpmb-du-an-truc-khong-gian-quoc-lo-1a-246261122170219956.htm