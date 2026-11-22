Luật Nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, quy định từ ngày 1/7/2027, nhà ở xã hội sau 5 năm thanh toán đủ tiền chỉ được bán lại cho đúng đối tượng thụ hưởng, dù giá chuyển nhượng vẫn được thỏa thuận theo thị trường. Luật cũng bổ sung ưu đãi phát triển nhà ở cho thuê và làm rõ thời hạn sử dụng chung cư.