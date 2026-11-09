Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, một số khu đất được ấn định thời gian tổ chức đấu giá trong tháng 12-2026 và quý I/2027.

Nhiều khu đất còn vướng thủ tục

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện Kế hoạch số 8690 ngày 9-7-2026 của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 16 khu đất, thửa đất thuộc kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, gồm 11 khu đất, thửa đất đấu giá để thực hiện dự án đầu tư và 5 khu đất, thửa đất đấu giá để giao đất ở. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, quy hoạch chi tiết, chấp thuận chủ trương đầu tư và bàn giao quỹ đất. Trong số các khu đất dự kiến đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, khu đất Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân (phường Đông Ninh Hòa) đã được phê duyệt phương án đấu giá, giá đất cụ thể và giá khởi điểm nhưng chưa ban hành quyết định đấu giá do phát sinh yêu cầu về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định mới.

Khu đất Dự án Làng biển Nha Trang (phường Nha Trang) sẽ được tổ chức đấu giá chậm nhất trong quý I/2027.

Đối với Dự án Làng biển Nha Trang (phường Nha Trang), khu vực thực hiện dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa mới được giao quản lý 8.023,1m² trong tổng diện tích 28.189,1m² theo kế hoạch đấu giá. Vì vậy, việc hoàn thiện thủ tục bàn giao phần diện tích còn lại là nhiệm vụ cần sớm thực hiện.

Một số khu đất khác cũng gặp vướng mắc là khu đất Kho cảng Bình Tân tại số 1A Phước Long (phường Nha Trang) chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; khu đất Vùng nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang (xã Tân Định) chưa được bàn giao do còn tài sản của doanh nghiệp trên đất. Riêng khu đất thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và nhà ở Hồ Na (xã Đại Lãnh) chưa đủ điều kiện đấu giá do liên quan đến vụ án hành chính về quyết định thu hồi đất.

Bên cạnh đó, một số khu đất thuộc kế hoạch đấu giá năm 2025 của tỉnh Ninh Thuận (cũ), chuyển sang kế hoạch năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa hoàn tất thủ tục bàn giao. Trong đó có khu đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải (phường Ninh Chử), khu đất tại đường Yên Ninh (phường Đông Hải), khu đất Trung tâm Thương mại Tháp Chàm (phường Đô Vinh) và khu đất tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ninh Chử).

Đối với các khu đất đấu giá để giao đất ở, việc hoàn thiện hồ sơ cũng còn chậm. Thửa đất số 129 tại số 2 - 4 Bãi Dương (phường Bắc Nha Trang) chưa được phê duyệt phương án đấu giá; lô đất số 9 khu F, khu dân cư Bắc Vĩnh Hải (phường Bắc Nha Trang) còn vướng thông tin quy hoạch và xử lý tài sản trên đất. Các khu đất còn lại đang được rà soát, hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Ấn định tiến độ đấu giá từng khu đất

Ngày 29-10, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác đấu giá các khu đất trên địa bàn tỉnh. Tại Thông báo kết luận cuộc họp số 895 ngày 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc triển khai Kế hoạch số 8690 chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chưa sát thực tế, chưa rõ người, rõ việc, thiếu tiến độ cụ thể; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Để khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến công tác đấu giá đất, bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất, tuyệt đối không để lãng phí, thất thoát tài nguyên đất đai. Đồng thời, giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, xử lý những công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Trong đó, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao theo dõi chung công tác đấu giá các khu đất và trực tiếp chỉ đạo công tác xác định giá đất.

Khu đất Kho cảng Bình Tân (phường Nha Trang) chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã xác định tiến độ cụ thể từng khu đất. Đối với khu đất Kho cảng Bình Tân, UBND phường Nha Trang phải hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trước ngày 8-11; Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch trước ngày 15-11 để trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 30-11. Việc tổ chức đấu giá khu đất được yêu cầu thực hiện trong tháng 1-2027. Khu đất Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 30-11. Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15-12, làm cơ sở tổ chức đấu giá trong quý I/2027. Dự án Làng biển Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Nam Nha Trang phối hợp với UBND phường Nha Trang và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao 20.166m² đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức đấu giá khu đất chậm nhất trong quý I/2027.

Cùng thời hạn này, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa phải tổ chức đấu giá khu đất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải, khu đất góc ngã tư đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh, khu đất đường Nguyễn Văn Cừ. Đối với khu đất đường Yên Ninh, việc triển khai đấu giá phải trên cơ sở rà soát, xác định không vướng dự án BT và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Các khu đất đấu giá giao đất ở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá thửa đất tại số 2 - 4 Bãi Dương trong tháng 12-2026. Đối với 2 thửa đất số 210 ở Tổ dân phố Hòa Do 2 (phường Bắc Cam Ranh) và số 252 ở Tổ dân phố Lộc Phúc (phường Cam Ranh) được yêu cầu tổ chức đấu giá chậm nhất trong tháng 12-2026. Riêng 42 lô đất tiếp giáp đường Phan Bội Châu thuộc Dự án Khu dân cư Mỹ Bình 1 (phường Đông Hải) phải hoàn tất thủ tục bàn giao để tổ chức đấu giá chậm nhất trong quý I/2027. Khu đất Hồ Na, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa đẩy nhanh giải quyết vụ án hành chính, đồng thời làm rõ việc tổ chức đấu giá có phải chờ bản án của tòa án hay không, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-11.

Tăng cường trách nhiệm, không để lãng phí đất đai

Cùng với việc ấn định tiến độ từng khu đất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả); theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh và các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa được yêu cầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn lực để thực hiện khối lượng công việc lớn trong thời gian tới; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao. Đối với các khu đất tại xã, phường ven biển có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, Sở Tài chính thực hiện rà soát danh mục, hướng dẫn chi tiết việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Việc xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn hoàn thành đối với từng khu đất là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, hạn chế tình trạng đất công chậm đưa vào sử dụng và tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.