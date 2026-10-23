Đẩy nhanh tiến độ công trình tôn giáo, tâm linh tại khu tái định cư dự án sân bay Gia Bình

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn trả các công trình đình, chùa, nhà thờ tại khu tái định cư Đông Cứu 1, nhằm tạo sự đồng bộ và phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân khu Ngô Thôn, tổ dân phố Xuân Lâm, phường Gia Bình khi chuyển đến nơi ở mới.

Đơn vị thi công kiểm tra công tác chuẩn bị đổ móng chùa Ngô Thôn.

Theo kế hoạch, các công trình đình Ngô Thôn, chùa Ngô Thôn và nhà thờ họ đạo Ngô Thôn được triển khai xây dựng, tu bổ, tôn tạo từ tháng 7 và tháng 8/2026 với tổng diện tích khoảng 10.000m2, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Trong đó, đình và chùa được tu bổ, tôn tạo các hạng mục chính cùng công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật; nhà thờ được xây dựng mới theo kiến trúc Gothic, với diện tích khoảng 500m², tháp chuông cao 36,1m.

Thi công phần móng và ghép cốt thép tại công trình nhà thờ Ngô Thôn.

Hiện nay, tại công trình nhà thờ Ngô Thôn, nhà thầu đang huy động gần 20 kỹ sư, công nhân tập trung thi công phần móng của nhà thờ và nhà mục vụ.

Đối với công trình đình, chùa Ngô Thôn, các kỹ sư, công nhân đang thi công phần móng tòa Đại đình và tòa Tam bảo. Song song với đó, các cấu kiện gỗ đã được hạ giải, gia công và tập kết tại xưởng, sẵn sàng vận chuyển đến công trường để lắp dựng ngay sau khi hoàn thành phần móng.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tổ chức thi công cuốn chiếu, liên tục giữa các công đoạn, đồng thời chủ động bổ sung nhân lực, máy móc khi cần thiết. Mặc dù còn gặp khó khăn về nhân lực và giá vật liệu xây dựng tăng, các đơn vị vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chú trọng công tác tư vấn giám sát, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Phối cảnh tổng thể nhà thờ Ngô Thôn.

Việc đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình đình, chùa, nhà thờ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư Đông Cứu 1 không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân khi di chuyển đến nơi ở mới.

Qua đó, tạo sự yên tâm, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.