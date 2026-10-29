Đẩy nhanh tiến độ công trình chống ngập đường Hoàng Văn Thụ

Đơn vị thi công đang gia cố phần thép để chuẩn bị đổ bê tông nắp bể chứa dung tích 2.500m3.

Những ngày cuối tháng 10, tại khuôn viên Trường Mầm non 19-5, công trường xây dựng bể chứa ngầm đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia thành nhiều mũi thi công các phần việc còn lại. Đây là hạng mục quan trọng của công trình khẩn cấp chống ngập úng khu vực đường Hoàng Văn Thụ. Đến nay, khối lượng xây dựng bể chứa đạt trên 80%.

Theo kế hoạch, ngày 8-11, nhà thầu sẽ đổ bê tông nắp bể. Cùng thời điểm, tuyến cống xả dài trên 841m dẫn nước ra sông Cầu sẽ được triển khai. Khối lượng công việc phía trước còn nhiều, trong khi thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải chủ động tổ chức nhân lực, máy móc và tranh thủ những ngày thuận lợi.

Sự khẩn trương trên công trường cũng là mong mỏi của nhiều hộ dân sống quanh đường Hoàng Văn Thụ. Suốt nhiều năm, tình trạng ngập úng sau những trận mưa lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, tài sản và việc đi lại. Vì thế, công trình không chỉ bổ sung hạ tầng đô thị mà còn hướng tới giải quyết một vấn đề dân sinh tồn tại kéo dài.

Gia đình ông Bùi Đức Minh, tổ 30, là một trong những hộ chịu ảnh hưởng. Theo ông Minh, mỗi khi mưa lớn, người dân lại lo nước dâng, tràn vào nhà. Bởi vậy, gia đình ông cùng nhiều hộ trong khu vực mong công trình sớm hoàn thành để tình trạng ngập úng được xử lý căn bản.

Bể chứa cưỡng bức thu gom nước mưa được xây dựng trong khuôn viên Trường Mầm non 19-5.

Để giải quyết tình trạng ngập úng, phương án được lựa chọn không chỉ dừng ở việc tăng khả năng thu nước trên mặt đường mà xây dựng một hệ thống đồng bộ, từ thu gom, lưu chứa đến bơm và tiêu thoát nước ra sông Cầu.

Theo thiết kế, bể chứa ngầm dung tích khoảng 2.500m3 được xây dựng trong khuôn viên Trường Mầm non 19-5. Trạm bơm gồm 2 máy bơm chìm, lưu lượng 2,5m3³/giây/máy. Nước được dẫn qua tuyến ống D1400 dài khoảng 841m ra sông Cầu.

Dọc đường Hoàng Văn Thụ, từ khu vực này đến nút giao đường Minh Cầu, sẽ xây dựng khoảng 221m rãnh thu nước cùng hệ thống ga thu. Các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cũng được hoàn trả.

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 57,997 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh, ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc kết hợp bể chứa dung tích lớn với trạm bơm công suất cao và tuyến cống xả trực tiếp ra sông Cầu nhằm tăng khả năng chủ động điều tiết nước, giảm sự phụ thuộc vào khả năng tiêu thoát tự nhiên. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng.

Ông Nguyễn Giang Thanh, cán bộ Ban Quản lý Dự án phường Phan Đình Phùng, cho biết: Công trình hiện cơ bản bám sát kế hoạch. Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng các mốc tiến độ đã cam kết. Theo tính toán kỹ thuật, khi toàn bộ hệ thống được đưa vào vận hành, Dự án sẽ giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực Hoàng Văn Thụ. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31/3/2027, toàn bộ trạm bơm hoàn thiện và đi vào vận hành.

Hy vọng, Dự án hoàn thành sẽ giúp đường sá bớt ngập, việc đi lại thuận lợi hơn và các gia đình không còn thường xuyên thấp thỏm mỗi khi mưa lớn.