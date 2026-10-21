Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi khu đất Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (cũ) thành công viên cây xanh

Các đại biểu làm việc tại cuộc họp.

Theo Công văn số 3348, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp tham mưu dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét phương án đầu tư công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (cũ). Đồng thời, đơn vị phối hợp, làm việc với UBND phường Mỹ Tho để thống nhất bằng văn bản về nội dung điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu xem và cho ý kiến phương án thiết kế công viên.

Khu đất có diện tích khoảng 27.493 m², nằm tại vị trí trung tâm phường Mỹ Tho, tiếp giáp các tuyến đường: Hùng Vương, Rạch Gầm, Thủ Khoa Huân và Trương Định. Với vị trí này, việc chuyển đổi công năng khu đất thành công viên cây xanh được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian xanh, tạo cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian công cộng phục vụ người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Diệu yêu cầu, để sớm triển khai dự án công viên tại khu vực đất Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (cũ), các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện song song các bước chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, xử lý tài sản và phá dỡ các công trình cần thiết nhằm bảo đảm mặt bằng thực hiện dự án.

Trong đó, cần xác định rõ cơ quan quản lý tài sản, rà soát, phân loại các tài sản đủ điều kiện xử lý theo quy định và những công trình cần phá dỡ để phục vụ xây dựng công viên hoàn chỉnh. Đối với các tài sản thuộc ngành Y tế quản lý, Sở Y tế cần rà soát, xác định cụ thể hiện trạng, thời hạn sử dụng và thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định; trong đó, lưu ý một số hạng mục còn thời hạn sử dụng đến năm 2029 do đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Việc phá dỡ phải được xem xét trên cơ sở bảo đảm tính đồng bộ của công trình, tránh lãng phí tài sản; đồng thời, gắn với yêu cầu về đảm bảo môi trường tại khu vực, nhất là những vấn đề liên quan đến chất thải y tế có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Việc phá dỡ tuân thủ đúng quy định, khu đất đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ công tác y tế do bệnh viện mới đã được xây dựng ở khu vực ngoại ô và việc chuyển đổi thành công viên cây xanh nhằm mục đích phục vụ cộng đồng.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng công việc. Trong đó, xác định thời điểm Sở Y tế hoàn thành bàn giao tài sản, thời hạn Sở Xây dựng có ý kiến về quy hoạch, trách nhiệm của Sở Tài chính trong xử lý tài sản và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của địa phương.

Các bước lập hồ sơ, lựa chọn đơn vị tư vấn, thực hiện thủ tục phá dỡ và chuẩn bị đầu tư cần được tiến hành đồng thời, bảo đảm đúng quy định, không để kéo dài thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành các công tác phá dỡ công trình và tạo mặt bằng trước ngày 15 tháng Chạp.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Diệu, việc triển khai dự án không chỉ nhằm hình thành một công viên hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân, mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Mỹ Tho theo hướng xanh - sạch - đẹp, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cải thiện cảnh quan và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, tài sản và thủ tục đầu tư để sớm triển khai thực hiện dự án.