Đoàn công tác kiểm tra công trình xây dựng Nhà văn hoá xóm Thành Công, xã Nghĩa Tá.

Tại xã Nghĩa Tá, Đoàn kiểm tra thực tế công trình xây dựng Nhà văn hóa xóm Thành Công và công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Nà Pậu - nơi Bác Hồ từng ở và làm việc.

Nhà văn hóa xóm Thành Công là một trong 12 nhà văn hóa được xã cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị hoạt động từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND xã, cả 12 công trình hiện đang được thi công; riêng Nhà văn hóa xóm Thành Công đã hoàn thành phần tường nhà hội trường, khối lượng đạt khoảng 55%. Bên cạnh đó, năm 2026, xã thực hiện xóa 107 nhà tạm, nhà dột nát; đến nay đã hoàn thành 58 nhà.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về An toàn khu (ATK), xã triển khai 5 dự án về giao thông, trường học và bãi đỗ xe tại các khu di tích, với tổng mức đầu tư gần 88 tỷ đồng; đến nay có 2 dự án đã khởi công.

Thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại xã Định Hóa, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của hai chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 15 tỷ đồng. Đến giữa tháng 11, xã đã giải ngân trên 9 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xã đang triển khai sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao tại các xóm; lắp đặt thiết bị tập luyện thể thao, đến nay cơ bản hoàn thành tại 10 xóm.

Ngoài ra, xã đầu tư 7 công trình giao thông nông thôn với tổng vốn hơn 9,3 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ 2.000 tấn xi măng cho 5 công trình. Địa phương đồng thời triển khai xây dựng vùng sản xuất chè tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP, mô hình tưới tự động cho vùng chè và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Đồng chí Dương Văn Lượng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với xã Định Hoá.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai địa phương khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia cần lựa chọn những công trình, dự án thiết thực, phát huy hiệu quả lâu dài. Các sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng ATK.

Đối với xã Nghĩa Tá, đồng chí ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời yêu cầu xã đẩy nhanh tiến độ thi công, gắn với bảo đảm chất lượng công trình và giải ngân nguồn vốn được giao. Xã cần hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng tiến độ của tỉnh, quản lý và khai thác hiệu quả các nhà văn hóa sau đầu tư.

Đối với xã Định Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tập thể lãnh đạo xã có kinh nghiệm, nắm chắc quy trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai tốt công tác chuyên môn và kiểm soát các dự án trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.