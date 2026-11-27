Chiều 27-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai các hoạt động Năm APEC 2027 tại Khánh Hòa.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên chủ trì phiên họp.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC và Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) sẽ được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2027. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung rà soát tiến độ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và việc triển khai nhiệm vụ của từng tiểu ban. Cụ thể, Sở Tài chính đã gửi Bộ Tài chính danh sách 350 tình nguyện viên, liên lạc viên và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị; đồng thời lên kế hoạch phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ tình nguyện viên, liên lạc viên.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch báo cáo về công tác chuẩn bị quà tặng đại biểu.

Đại diện tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng Vinpearl (đảo Hòn Tre) báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị.

Về công tác tuyên truyền, Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa đã tiếp nhận bộ nhận diện (logo) từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ban hành kế hoạch tuyên truyền. Sau Tết Dương lịch 2027, công tác tuyên truyền trực quan sẽ được triển khai đồng loạt, tập trung tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, kết hợp nhiều hình thức truyền thông để tạo dấu ấn về sự kiện. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đang xây dựng kịch bản sản xuất 2 video giới thiệu hình ảnh Khánh Hòa; dự kiến lựa chọn các sản phẩm đặc trưng như trầm hương, khăn thổ cẩm làm quà tặng đại biểu. Sau khi có chương trình chính thức, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tham quan, giới thiệu điểm đến địa phương. Các chương trình văn nghệ phục vụ tiệc chiêu đãi đại biểu dự hội nghị sẽ chú trọng giới thiệu nghệ thuật truyền thống.

Về y tế, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn sổ tay y tế phục vụ APEC do Bộ Y tế ban hành, thành lập tổ điều phối và đang xây dựng phương án bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe. Dự kiến, ngành Y tế sẽ tổ chức diễn tập các tình huống y tế tại đảo Hòn Tre và khu vực đất liền.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, việc tổ chức thành công các hội nghị trong khuôn khổ Năm APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm khẳng định năng lực tổ chức, vị thế và hình ảnh Khánh Hòa văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đăng cai các sự kiện quốc tế. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ngành và các tiểu ban trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các tiểu ban, sở, ngành, đơn vị đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị các hội nghị.

Trong đó, các trưởng tiểu ban tăng cường theo dõi, đôn đốc, khẩn trương triển khai những kế hoạch đã ban hành. Sở Tài chính tiếp tục liên hệ Ban Thư ký APEC để cập nhật kế hoạch chi tiết, chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến kinh phí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền trên các trục đường chính ở khu vực Nha Trang; nghiên cứu lắp đặt màn hình trình chiếu video quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội của tỉnh, kết hợp trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương tại các địa điểm tổ chức hội nghị. Tiệc chiêu đãi đại biểu phải giới thiệu được tinh hoa ẩm thực Khánh Hòa. Các đơn vị, địa phương khu vực Nha Trang, Cam Lâm tập trung hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị trước Tết Dương lịch, trong đó chú trọng trồng cây xanh, trang trí tiểu cảnh, tạo cảnh quan khang trang.