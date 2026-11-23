Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội chợ.

Hội chợ thương mại quốc tế Cao Bằng - Bách Sắc năm 2026 diễn ra từ ngày 2 - 6/12 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Thục Phán, với chủ đề “Kết nối giao thương - Hợp tác phát triển”. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề; mở rộng cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng với thành phố Bách Sắc và các địa phương trong nước.

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến ngày 23/11, công tác chuẩn bị được các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực triển khai. Ban Tổ chức và Tổ giúp việc được thành lập; các nội dung phối hợp với thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) được trao đổi, thống nhất. Hai bên tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia, lựa chọn hàng hóa trưng bày và tăng cường kết nối xuất nhập khẩu, hỗ trợ giải quyết thủ tục thông quan người và hàng hóa qua cửa khẩu.

Công tác chiêu thương đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã có 291 gian hàng đăng ký tham gia, vượt 11 gian so với kế hoạch. Trong đó, khu gian hàng tỉnh Cao Bằng đăng ký 59/60 gian; khu OCOP các tỉnh, thành phố 62/50 gian; khu xúc tiến xuất nhập khẩu 10/10 gian; khu quốc tế 40/40 gian và khu thương mại tổng hợp 120/120 gian. Các gói thầu tổ chức hội chợ và Festival làng nghề đã lựa chọn được nhà thầu, đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Đối với các hoạt động bên lề, 10 gian hàng làng nghề với sự tham gia trình diễn nghề truyền thống của nghệ nhân, thợ làm nghề đến từ các địa phương. Cuộc thi “Gian hàng OCOP tiêu biểu” đã ban hành kế hoạch, thể lệ và ban giám khảo; chương trình 10 phiên livestream với chủ đề “Tinh hoa Cao Bằng - Kết nối vươn xa” dự kiến diễn ra trong 5 ngày (từ 2 - 6/12), giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và làng nghề của tỉnh đến người tiêu dùng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ chuẩn bị; phương án bố trí mặt bằng, sắp xếp gian hàng và phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị; công tác đón tiếp đoàn đại biểu, doanh nghiệp Bách Sắc, bảo đảm các thủ tục xuất nhập cảnh, vận chuyển và trưng bày hàng hóa. Bên cạnh đó, các ý kiến trao đổi về kịch bản khai mạc, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, trình diễn nghề truyền thống; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ hội chợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hội chợ diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả. Sở Công thương hoàn thiện phân công nhiệm vụ, bố trí đầu mối điều phối; phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thống nhất phương án mặt bằng, số lượng và vị trí gian hàng, tránh chồng chéo trong thực hiện.

Các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị chu đáo nội dung khai mạc, hoạt động xúc tiến thương mại, Festival làng nghề và công tác đón tiếp đoàn đại biểu, doanh nghiệp Bách Sắc. Đồng thời, chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm, điện, nước và vệ sinh môi trường. Các nhiệm vụ, phương án tổ chức phải hoàn thành trước ngày 25/11; lắp đặt, dàn dựng xong trước ngày 30/11; tổ chức tổng duyệt, kiểm tra ngày 1/12. Các đơn vị thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sẵn sàng khai mạc hội chợ ngày 2/12/2026.