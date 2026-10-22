Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hà Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; các xã, phường: Tân Phong, Tả Lèng, Khun Há, Bình Lư, Bản Bo, Mường Khoa, Tân Uyên, Pắc Ta, Mường Than.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài tuyến khoảng 119km; đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 49,5km, tỉnh Lai Châu khoảng 69,5km, quy mô đầu tư 4 làn xe cao tốc. Điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Km196+700), thuộc địa bàn xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai); điểm cuối tại vị trí giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc địa bàn phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án: năm 2026-2031.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo công tác chuẩn bị triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Đến thời điểm này, các nhiệm vụ trọng tâm như: lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm định nội bộ, trình Thủ tướng Chính phủ và lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương đã được triển khai đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục. Các sở, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ rà soát đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công trình bị ảnh hưởng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tích cực tuyên truyền rộng rãi, tạo sự đồng thuận của nhân dân về chủ trương đầu tư dự án. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và tỉnh Lào Cai được duy trì thường xuyên.

Đồng chí Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến: rà soát đất đai, tài nguyên; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Tân Uyên phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã chủ động, tích cực triển khai công tác chuẩn bị triển khai dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án, tạo động lực tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo dự án; quán triệt sâu sắc, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh; tập trung nguồn lực, đề cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, kịp thời giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước, sớm hoàn thành báo cáo thẩm định để trình Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án. Khẩn trương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết dự kiến bố trí vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện Dự án; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện dự án cao tốc theo cam kết của tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án theo quy định; chủ động chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Lào Cai; bảo đảm đồng bộ trong chuẩn bị đầu tư, kết nối và triển khai dự án. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong triển khai thực hiện dự án từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân cũng đề nghị Đảng ủy các xã, phường có dự án đi qua chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ của dự án về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khẩn trương cập nhật, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh và yêu cầu phát triển không gian kinh tế - xã hội gắn với tuyến cao tốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.