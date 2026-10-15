Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực nam Khánh Hòa

Chiều 15-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực nam Khánh Hòa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án Quản lý tổng hợp môi trường nước khu vực nam Khánh Hòa có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.530 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 4.105 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước 1.425 tỷ đồng. Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027 và triển khai thực hiện từ năm 2028 đến 2033, tại 10 xã, phường khu vực phía nam tỉnh.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh thông tin cơ bản về dự án.

Dự án gồm 5 hợp phần chính: Cải thiện khả năng cung cấp nước; cải thiện quản lý ngập lụt và tiêu thoát nước; thu gom và xử lý nước thải; thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường năng lực thể chế và thực hiện dự án. Trong đó, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước từ hồ Sông Than đến khu vực Cà Ná; xây dựng kè bảo vệ Sông Cái, cải tạo hệ thống thoát lũ Sông Lu, Sông Quao và các tuyến kênh thoát nước đô thị; bổ sung mạng lưới thu gom nước thải, nâng công suất Nhà máy Xử lý nước thải Đông Hải từ 7.500m³/ngày lên 15.000m³/ngày. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến 716 hộ gia đình, trong đó có 10 hộ cần bố trí tái định cư.

Đại diện xã Thuận Nam phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến phạm vi, quy mô đầu tư các hợp phần; phương án kỹ thuật, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối ứng, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án. Đồng thời, rà soát các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm dự án đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ và các quy định hiện hành.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước, cải thiện môi trường và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực phía nam tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ quy mô, danh mục đầu tư, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu phát triển của từng địa phương; đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, khả năng cân đối nguồn vốn và các yêu cầu về môi trường, xã hội. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch.