Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 27/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 32 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, không bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.720 tỷ đồng. Trong đó, 11 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 21 dự án đang trong quá trình lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phối hợp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; tiến độ thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, xem xét phương án di chuyển Trường Cao đẳng Y tế Sơn La về cơ sở Trường Chính trị tỉnh Sơn La hiện nay.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ từng dự án, đối chiếu với quy hoạch, xác định rõ các thủ tục cần thực hiện; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án theo quy định. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn, cần chủ động xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể, rà soát các điều kiện triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và các chi phí liên quan, hạn chế phát sinh vướng mắc làm chậm tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với phương án di chuyển Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bố trí trường tại cơ sở Trường Chính trị tỉnh hiện nay; rà soát, đề xuất đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; hoàn thiện hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo thẩm quyền.