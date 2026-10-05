Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, phát triển bãi biển Nhật Lệ và quy hoạch đường Trương Pháp

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Dự thảo quy hoạch chi tiết mở rộng đường Trương Pháp và chỉnh trang, phát triển không gian biển Nhật Lệ với phạm vi khoảng 96ha, thuộc địa phận các phường Đồng Hới, Đồng Thuận. Với việc được quy hoạch, chỉnh trang theo hướng đồng bộ, hiện đại, dự án được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa lợi thế cảnh quan tự nhiên để trở thành điểm nhấn về du lịch và không gian công cộng ven biển.

Trong đó, đường Trương Pháp là trục hạ tầng và cảnh quan; phía Đông ưu tiên không gian công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm; phía Tây tổ chức đô thị, dịch vụ, bãi đỗ xe và các chức năng tạo sức sống; đồng thời giải quyết đồng bộ xói lở bờ biển, giao thông tiếp cận, kinh tế đêm và khai thác quỹ đất.

Dự kiến, tổng mức đầu tư toàn khu vực gần 1.800 tỉ đồng.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: X.P

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc sắp xếp, di dời 29 hộ kinh doanh tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2, phường Hải Thành (nay thuộc phường Đồng Hới). Theo báo cáo của phường Đồng Hới, quà rà soát có diện tích hơn 20.000m2 đất thương mại dịch vụ và khoảng 7.000m2 diện tích ngoài đất cho thuê. Hiện địa phương đã có thông báo chấm dứt hợp đồng, kết thúc hoạt động, đồng thời xây dựng kế hoạch thu hồi, chỉnh trang theo lộ trình, phấn đấu bàn giao trước ngày 15/11/2026.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đại diện lãnh đạo các địa phương phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: X.P

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trọng tâm là trong công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể đã được giao về chỉnh trang, phát triển khu vực bãi biển Nhật Lệ và quy hoạch khu vực 2 bên tuyến đường Trương Pháp. Đặc biệt, các phương án xây dựng quy hoạch phải bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế biển, đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác sắp xếp, di dời các nhà hàng, hộ kinh doanh khu vực bãi biển Nhật Lệ - Ảnh: X.P

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác sắp xếp, di dời các nhà hàng, hộ kinh doanh khu vực bãi biển Nhật Lệ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, ổn định sinh kế bền vững cho người dân bị ảnh hưởng. Trước mắt là việc hoàn thiện về mặt bằng, phương án xây dựng công trình phục vụ Năm du lịch quốc gia 2027.