Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, giải phóng mặt bằng khu vực bãi biển Nhật Lệ

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới động viên, biểu dương tinh thần chủ động chấp hành của các hộ kinh doanh - Ảnh: H.Tr

Trước đó, tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan vào ngày 5/10, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chỉnh trang một số khu vực, trong đó có bãi biển Nhật Lệ.

Thực hiện chỉ đạo này, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (DVTH) phường đã thông báo đến 80 hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, đường Trương Pháp về việc thu hồi địa điểm sau khi hợp đồng hết hạn; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, trang thiết bị, vệ sinh và bàn giao mặt bằng. Đến nay, đã có 30 hộ chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng.

Các hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển Nhật Lệ chủ động tháo dỡ công trình hàng quán - Ảnh: H.Tr

Qua kiểm tra, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường biểu dương tinh thần chủ động của Trung tâm DVTH phường trong triển khai, kịp thời phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận, hoan nghênh ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh, với vai trò là trung tâm tỉnh lỵ, phường Đồng Hới đang tập trung cao độ cho công tác trật tự đô thị, xây dựng, mỹ quan và vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ các sự kiện quan trọng. Việc giải phóng mặt bằng khu vực biển Nhật Lệ sẽ tạo cơ sở hoàn thiện cảnh quan, xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, sẵn sàng đón người dân và du khách trong Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới tặng quà động viên các lực lượng chức năng của phường đã hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ công trình - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị Trung tâm DVTH tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng đúng thời gian; qua đó vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung, vừa bảo quản, tận dụng tài sản, hạn chế thiệt hại. Phường Đồng Hới sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp, hỗ trợ các hộ kinh doanh tháo dỡ công trình trong điều kiện phù hợp. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.