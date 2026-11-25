Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đối với công tác chỉnh lý tài liệu, toàn thành phố có 131 cơ quan, đơn vị thuộc diện thực hiện. Đến nay, đã có 89 đơn vị hoàn thành chỉnh lý, đạt khoảng 67,9%; còn 42 đơn vị chưa hoàn thành. Trong số 89 đơn vị đã hoàn thành chỉnh lý, có 36 đơn vị đã giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; 53 đơn vị còn lại đã hoàn thành chỉnh lý nhưng chưa nộp lưu, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục thẩm định và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Đối với công tác số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Sở Nội vụ đã rà soát tiến độ thực hiện tại 29 sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố. Đến nay, 22/29 đơn vị đã thành lập hội đồng rà soát, đánh giá, lựa chọn tài liệu số hóa; 24/29 đơn vị ban hành kế hoạch triển khai; 19/29 đơn vị thành lập tổ quản lý, giám sát số hóa và 8/29 đơn vị ban hành nội quy, quy chế số hóa.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành chỉnh lý khẩn trương tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Về công tác số hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai song song với công tác chỉnh lý tài liệu. Các đơn vị cần khẩn trương rà soát, đánh giá, lựa chọn tài liệu số hóa, xác định khối lượng thực hiện ngay sau khi hoàn thành chỉnh lý; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ số hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch; duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần vào chiều thứ Sáu để UBND thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo; tổng hợp những vấn đề phát sinh, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian thực hiện trong năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc chưa hoàn thành vẫn còn lớn. Do đó, các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, tập trung nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các phần việc theo kế hoạch; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.