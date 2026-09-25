Đẩy nhanh tiến độ cầu Lệ Chi bắc qua sông Đuống
3 tháng sau ngày khởi công cầu Lệ Chi, nằm trên tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công cầu, đường và nút giao. Hàng trăm máy móc cùng hơn 800 nhân sự được huy động, tập trung thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật công trình vào tháng 10/2027 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2027 trước Hội nghị APEC
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-nhanh-tien-do-cau-le-chi-bac-qua-song-duong-419308.htm