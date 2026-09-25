Đẩy nhanh tiến độ cầu Lệ Chi bắc qua sông Đuống

Một chính sách mới đang được nhiều người quan tâm đó là người đã nghỉ hưu nhưng có thể nhận thêm tới 12,65 triệu đồng mỗi tháng ngoài khoản lương hưu. Tuy nhiên, không phải tất cả người nghỉ hưu đều thuộc diện này.