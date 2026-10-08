Đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch vùng Chương Mỹ

Công trình bỏ hoang, dân thiếu nước sạch

Trạm cấp nước sạch Hoàng Diệu (xã Quảng Bị) bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau những ngày mưa lũ, sông Đáy, đoạn chảy qua phường Chương Mỹ, các xã Quảng Bị, Hòa Phú lại cạn kiệt, đen đặc và bốc mùi. Không chỉ ảnh hưởng đời sống, sản xuất nông nghiệp, dòng sông ô nhiễm còn mang nỗi bất an cho người dân, nhất là những hộ ven sông đang sử dụng giếng khoan lấy nước ngầm để sinh hoạt.

Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Liên, nông dân xã Quảng Bị, chia sẻ, người dân mong thành phố sớm có giải pháp làm sạch dòng sông; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cấp nước sạch. “Cứ nhìn thấy dòng sông đen đặc, bốc mùi và Trạm cấp nước sinh hoạt Hoàng Diệu bị bỏ hoang nhiều năm nay là người dân bức xúc”, bà Liên nói.

Theo bà Liên, Trạm cấp nước sạch Hoàng Diệu xây dựng từ những năm 2000, nhưng người dân chưa được hưởng một giọt nước. Nhiều gia đình phải vay mượn hàng triệu đồng để khoan giếng, xây bể, mua máy lọc nước phục vụ ăn uống hằng ngày. “Nghe tin Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai xây dựng công trình đưa nước sạch về địa phương, người dân rất mừng. Nhưng hơn chục năm chờ đợi cũng chẳng thấy!”, bà Liên chia sẻ.

Tương tự, nhiều người dân xã Hòa Phú, Trần Phú cũng mỏi mòn chờ nước sạch, trong khi hằng ngày chứng kiến các trạm cấp nước Phú Nam An, Đồng Ké bỏ hoang, rỉ sét.

Trạm cấp nước sạch Đồng Ké (xã Trần Phú) chưa từng cấp giọt nước sạch sau gần 20 năm đầu tư. Ảnh: Kim Nhuệ

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Ké (xã Trần Phú) Nguyễn Viết Đăng cho biết, trạm cấp nước của thôn được xây dựng cách đây gần 20 năm. Người dân từng rất phấn khởi, bởi sinh sống ven dãy núi đá vôi, việc khoan giếng không phải lúc nào cũng tìm được nước. Vào mùa hanh khô, các gia đình phải tiết kiệm lượng nước mưa tích trong bể. Ông Đăng và nhiều người dân xã Trần Phú mong dự án cấp nước mới sớm hoàn thành, đồng thời có giải pháp xử lý trạm bỏ hoang để tránh lãng phí, giảm bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, đại diện các xã trên cho biết, nước sạch là nội dung người dân thường xuyên kiến nghị tại các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri và đối thoại với chính quyền. Các xã đề nghị thành phố chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Đối với các trạm cấp nước bỏ hoang, đây là những công trình do huyện Chương Mỹ đầu tư từ nhiều năm trước, nhưng vì nhiều nguyên nhân chưa hoàn thành hoặc chưa đưa vào khai thác.

Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, thành phố đã giao Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đầu tư hệ thống cấp nước cho Chương Mỹ và khu vực lân cận sử dụng nguồn nước sông Đà. Các tuyến truyền dẫn từ Hòa Lạc về Xuân Mai, từ Xuân Mai về Chương Mỹ đã được xây dựng, cấp nước cho nhiều khu dân cư. Tuy nhiên, mạng lưới phục vụ Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú còn những đoạn chưa nối thông.

Chung sức, hài hòa lợi ích

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước sạch từ xã Xuân Mai về phường Chương Mỹ. Ảnh: Kim Nhuệ

Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai Nguyễn Ngọc Oanh cho biết, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn về thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, bố trí và di chuyển tuyến ống phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 6.

Để hoàn thành dự án trong năm 2027 theo thời gian được gia hạn, công ty dự kiến tháng 11 tới tập trung thi công các tuyến truyền dẫn, phân phối, sau đó triển khai mạng ống dịch vụ tại các xã Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị. Năm 2027, đơn vị tập trung lắp đặt đồng hồ, đấu nối cấp nước cho các hộ dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Oanh, công ty đã lắp đặt đồng hồ cho 22.826 khách hàng trên toàn vùng dự án, trong đó 14.453 khách hàng đang sử dụng nước. Thực trạng này là do một số hộ thường xuyên vắng nhà, ít người sinh sống; một số đấu nối để dự phòng hoặc vẫn dùng song song nước mưa, nước giếng.

Đơn cử, tại xã Phú Nghĩa, trong số 7.597 khách hàng đã lắp đồng hồ, có 2.885 khách hàng không phát sinh lượng nước tiêu thụ. Tại xã Xuân Mai, số này là 2.693 trong tổng số 8.075 khách hàng.

Thực tế trên tạo áp lực cho nhà đầu tư trong thu hồi vốn, vận hành hệ thống, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả khai thác công trình cấp nước sạch. Công ty đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ lợi ích khi sử dụng nước sạch từ hệ thống tập trung; phối hợp cơ quan chuyên môn xây dựng lộ trình hạn chế khai thác nước ngầm, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai lắp đặt đường ống cấp nước sạch tại xã Phú Nghĩa. Ảnh: Kim Nhuệ

Thực tế nhiều gia đình có người đi làm xa, ít người ở nhà hoặc phải cân đối chi phí sinh hoạt nên lượng nước tiêu thụ thấp. Vì vậy, việc vận động cần phù hợp với nhu cầu và điều kiện sinh hoạt từng hộ, gắn với sử dụng nước tiết kiệm. Bảo đảm chất lượng, cấp nước ổn định và thông tin rõ về dịch vụ sẽ giúp người dân yên tâm lựa chọn sử dụng.

Các xã, phường cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư khi triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước để bố trí tuyến ống đồng bộ, tránh đào bới nhiều lần gây lãng phí hoặc làm hỏng mạng cấp nước hiện có.

Cùng với phối hợp triển khai mạng cấp nước mới, các địa phương đang rà soát, xử lý những công trình cũ và tăng cường quản lý nguồn nước.

“Xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hồ sơ, đánh giá hiện trạng thiết bị và việc sử dụng đất tại những trạm cấp nước dở dang, bỏ hoang để xây dựng phương án quản lý, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời rà soát, hướng dẫn người dân trám lấp giếng khoan không còn sử dụng theo quy định”, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Đỗ Xuân Tình cho hay.

Đẩy nhanh thi công cần đi cùng bảo đảm chất lượng dịch vụ, vận động sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngầm. Sự phối hợp ấy vừa giúp công trình phát huy hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.