Đẩy nhanh tiến độ cập nhật hồ sơ đảng viên

Chi bộ bản Bắc Đa hướng dẫn đảng viên cao tuổi làm quen với các nền tảng điện tử phục vụ sinh hoạt Đảng.

Tranh thủ ngày cuối tuần, bà Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ bản Bắc Đa cùng các đồng chí trong Ban Chi ủy đến thăm hỏi, hướng dẫn một số đảng viên cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, làm quen với các nền tảng điện tử phục vụ sinh hoạt Đảng. Bà Hoàng Thị Yên, sinh năm 1946, là một trong những đảng viên cao tuổi của chi bộ còn lúng túng khi tiếp cận ứng dụng mới trên điện thoại. Được Ban Chi ủy đến tận nhà hướng dẫn, bà dần làm quen với các thao tác. Bà Yên chia sẻ: Những đảng viên cao tuổi như chúng tôi rất hạn chế về kỹ năng công nghệ. Được hướng dẫn trực tiếp, giúp chúng tôi dễ thực hiện hơn và hiểu hơn về việc sử dụng ứng dụng, lưu giữ, tra cứu thông tin.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ bản Bắc Đa, thông tin: Chi bộ có 87 đảng viên. Để triển khai số hóa hồ sơ hiệu quả, chi bộ phân công đảng viên trẻ, thành thạo công nghệ thông tin hỗ trợ đảng viên cao tuổi sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nhất là cập nhật thông tin, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ. Chi bộ thực hiện lần lượt từng hồ sơ, nội dung nào chưa rõ đều kiểm tra, đối chiếu ngay, hạn chế sai sót trước khi chuyển lên xã số hóa. Đến nay, 87/87 đảng viên đã cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; chi bộ hoàn thành làm sạch dữ liệu, đạt tỷ lệ 100% trước thời hạn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các chi bộ trong xã vẫn còn những khó khăn nhất định. Tại Chi bộ bản Ngậm, trong tổng số 36 đảng viên, mới có 2 hồ sơ được rà soát, chỉnh lý, đạt 5,5%. Đây là một trong những chi bộ có tiến độ thực hiện còn chậm do điều kiện hạ tầng viễn thông và khả năng tiếp cận công nghệ của đảng viên còn hạn chế.

Ban Chi ủy Chi bộ bản Bắc Đa hướng dẫn đảng viên sử dụng các tiện ích số.

Ông Đinh Văn Muôn, Bí thư Chi bộ bản Ngậm, cho biết: Nhiều đảng viên chưa thành thạo công nghệ thông tin, một số người không có điện thoại thông minh, sóng 4G không ổn định, gây khó khăn cho việc truy cập ứng dụng, kiểm tra và cập nhật dữ liệu. Việc rà soát hồ sơ đòi hỏi phải đối chiếu kỹ từng thông tin, nhất là những nội dung liên quan đến nhân thân, quá trình công tác và các giấy tờ lưu trữ qua nhiều năm. Trước thực tế, chi bộ tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ, chủ động phối hợp với cán bộ Đảng ủy xã để được hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể; phấn đấu đến ngày 5/11 hoàn thành chỉ tiêu rà soát hồ sơ theo kế hoạch.

Đảng bộ xã Bắc Yên có 46 tổ chức cơ sở đảng, trên 1.800 đảng viên. Đồng chí Thào Thị Gia, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Yên, thông tin: Triển khai rà soát, thu nhận, cập nhật, đối soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã sử dụng thành thạo các chức năng khai báo, thu nhận, bổ sung các thông tin còn thiếu; cập nhật kịp thời những thay đổi về tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng thời, Đảng ủy xã thực hiện đối soát dữ liệu giữa hồ sơ quản lý đảng viên, hồ sơ tổ chức đảng với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung và các nguồn có liên quan; xử lý các trường hợp dữ liệu không hợp lệ hoặc chưa thống nhất trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên, trên cơ sở kết quả tập huấn trực tuyến toàn quốc do Trung ương tổ chức, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ lâu dài công tác quản lý đảng viên trên môi trường số.

Đến nay, 46/46 chi bộ sử dụng thành thạo phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; tỷ lệ sử dụng sổ tay đảng viên toàn xã đạt 97,77%. Đảng bộ xã đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý 1.400/1.829 hồ sơ đảng viên, đạt tỷ lệ 76,54%. Số hồ sơ còn lại đang rà soát phần lớn được lập, bổ sung qua nhiều năm, thông tin có nhiều biến động theo quá trình công tác của đảng viên; nhiều trường hợp họ tên, ngày sinh, quê quán chưa thống nhất; một số chi bộ thuộc vùng “lõm sóng”, đảng viên gặp khó khi truy cập ứng dụng...

Đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy xã Bắc Yên chỉ đạo các ban chuyên môn huy động nhân lực, trang thiết bị, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng khâu, chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, thiết bị; đăng ký tài khoản và phân quyền người dùng trên hệ thống dữ liệu đảng viên của Đảng ủy xã; phấn đấu chuẩn hóa và phê duyệt đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ xã trước ngày 25/11/2026, bảo đảm đạt tối thiểu 98% dữ liệu được rà soát, làm sạch, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.