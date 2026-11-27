Tổ công tác của các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Tuân thủ “6 rõ”, “1 xuyên suốt” trong lộ trình giải quyết

Để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc cấp GCNQSDĐ, ngày 22/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, nội dung phải tuân thủ, chấp hành đúng nguyên tắc “6 rõ”, “1 xuyên suốt”.

Trên cơ sở đó, các xã, phường đã xác định lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể để giải quyết dứt điểm các tồn đọng; thực hiện rà soát, phân loại, giải quyết cấp GCNQSDĐ, cập nhật dữ liệu đất đai đến từng thửa đất, từng trường hợp. Việc giải quyết hồ sơ bảo đảm không làm phát sinh điều kiện, thủ tục ngoài quy định; không để xảy ra chênh lệch số liệu báo cáo với thực tế quản lý, sử dụng đất. Trên cơ sở đó sẽ phân loại thành 3 nhóm, gồm đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện nhưng có khả năng xử lý và không đủ điều kiện.

Theo khảo sát, xã Hoằng Hóa hiện có 117 trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền chưa được cấp GCNQSDĐ. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa, trao đổi: “Xã đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa, Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phân loại, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các tồn đọng. Đến ngày 20/11/2026, xã đã cấp GCNQSDĐ cho 2 trường hợp và xem xét, thẩm định hồ sơ cho 12 trường hợp; đồng thời tiếp tục tổ chức các tổ công tác đến tận thôn, hộ gia đình gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cần thiết”.

Năm 2005, gia đình ông Nguyễn Văn Định, thôn Hoằng Phúc (xã Hoằng Hóa) mua 398m2 đất ở và đất vườn nhưng UBND xã Hoằng Phúc cũ không có chức năng bán đất và nội dung ghi phiếu thu tiền là đóng góp ngân sách xã. Sau khi phân loại, thửa đất của gia đình ông Định xếp vào những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền. Ông Định chia sẻ: “Suốt hơn 20 năm qua, gia đình tôi luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì mình sống trên đất của mình nhưng không phải là chủ. Các giao dịch thuê mượn hay chia tài sản cho con để các cháu ổn định cuộc sống cũng không thực hiện được. Sau khi được hướng dẫn, gia đình tôi sẽ đến trực tiếp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoằng Hóa và UBND xã để hoàn thiện các thủ tục để được cấp GCNQSDĐ”.

Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm tồn đọng

Theo báo cáo của các xã, phường, trong quá trình triển khai thực hiện cấp GCNQSDĐ cho những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền còn một số khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, xác định nguồn gốc sử dụng, hiện trạng, quá trình sử dụng đất, chủ thể thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ, nghĩa vụ tài chính... Trên cơ sở đó, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn kế hoạch, xác định lộ trình đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, sở đề nghị UBND các xã, phường trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa, phân loại các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ thành 3 nhóm để giải quyết dứt điểm các tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bà Đỗ Thị Hồng, Phó trưởng Phòng Đăng ký, cấp giấy chứng nhận (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa) cho biết thêm: “Văn phòng được Sở Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ chỉ đạo các chi nhánh phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cấp GCNQSDĐ. Các chi nhánh đang khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường khai thác, đối chiếu, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai gắn với toàn bộ quá trình rà soát và giải quyết hồ sơ được cấp GCNQSDĐ. Đồng thời chủ động bố trí nhân lực, phối hợp đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật có liên quan đối với các trường hợp cần thiết, đáp ứng yêu cầu tiến độ giải quyết hồ sơ”.

Với nhiều biện pháp quyết liệt của các ngành chức năng và địa phương, đến ngày 25/11/2026, toàn tỉnh đã có 1.861 trường hợp đủ điều kiện, trong đó đã cấp GCNQSDĐ cho 309 trường hợp, đạt 16,6%. Như vậy, tỷ lệ chưa được cấp GCNQSDĐ còn lại là rất lớn. Việc đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các tồn đọng cấp GCNQSDĐ có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai.