Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mường Lạn kiểm tra thực địa các điểm tái định cư.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng tại 2 điểm tái định cư bản Món Hà và bản Lịch Cang (xã Mường Lạn) thuộc dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tại thời điểm 8/10, công tác đo đạc, quy chủ, kiểm đếm đã hoàn thành 76/76 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó bản Món Hà 67 hộ, bản Lịch Cang 9 hộ. Riêng điểm tái định cư Món Hà, cơ quan chức năng mới xác minh nguồn gốc đất 37 hộ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, đến thời điểm ngày 20/10, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất tại 2 điểm tái định cư này đã hoàn thành.

Trên cơ sở đó, chính quyền xã Mường Lạn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ triển khai các điểm tái định cư. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, đến nay, tại 2 điểm tái định cư, các đơn vị đã tiến hành san gạt mặt bằng, thi công dự án. Ông Vũ Tiến Thặng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết: “Trong quá trình triển khai 2 điểm tái định cư trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của xã đã tích cực vào cuộc, tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động các hộ bị ảnh hưởng. Người dân đồng thuận với chủ trương và phương án giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai thi công theo đúng kế hoạch”.

Theo rà soát sơ bộ, tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã Mường Lạn dài khoảng 17km, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 168 hộ dân cùng nhiều diện tích đất sản xuất, nhà ở, công trình, cây cối và hoa màu. Song song với các điểm tái định cư, địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ địa chính, xác minh hiện trạng sử dụng đất, xác định cụ thể các hộ dân, công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm quá trình giải phóng mặt bằng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại xã Mường Phăng, tuyến cao tốc đi qua hơn 13km, ảnh hưởng đến 287 hộ dân; trong đó, 47 hộ dân phải di chuyển nhà ở, vật kiến trúc phục vụ dự án. Thời gian qua, xã tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại 2 điểm tái định cư Lọng Luông và bản Xôm. Trong đó, điểm tái định cư Lọng Luông quy hoạch hơn 2ha, bố trí cho 11 hộ gia đình, cá nhân; điểm tái định cư bản Xôm hơn 2,3ha, bố trí cho 42 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức quản lý, sử dụng. Đến ngày 20/10, dự án điểm tái định cư Lọng Luông đã triển khai thi công; dự án điểm tái định cư bản Xôm đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tiến hành khởi công.

Trong quá trình thực hiện, UBND xã Mường Phăng đã giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư triển khai các phần việc theo chức năng, thẩm quyền; đồng thời rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi của người dân và yêu cầu tiến độ dự án. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết: “UBND xã huy động tối đa nhân lực, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư triển khai từng phần việc theo chức năng, thẩm quyền. Đến nay, cơ bản các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án điểm tái định cư đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Hiện chúng tôi tiếp tục rà soát, phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi của người dân và yêu cầu tiến độ dự án”.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, sự đồng thuận của người dân đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại điểm tái định cư bản Xôm, các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.

Anh Cà Văn Phòng, Trưởng bản Xôm (xã Mường Phăng) chia sẻ: “Bản đã phối hợp với UBND xã, chủ đầu tư dự án tổ chức họp dân, tuyên truyền để bà con hiểu lợi ích của tuyến cao tốc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế của địa phương. Tại các cuộc họp, tất cả chủ trương, chính sách, phương án về giải phóng mặt bằng đều được xã và chủ đầu tư công khai, minh bạch trước người dân. Từ đó, người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án”.

Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 48,3km, đi qua 6 xã, phường. Các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát tiến độ từng phần việc, chủ động giải quyết những vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng. Việc phân công rõ trách nhiệm, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân sẽ góp phần tạo chuyển biến thực chất trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cho biết: “Để bảo đảm tiến độ dự án, đặc biệt là các điểm tái định cư, Ban đã huy động tối đa nhân lực, bố trí các tổ công tác thường trực tại xã Mường Lạn và Mường Phăng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được tập trung phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, Ban tiếp tục làm việc với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, bảo đảm dự án được triển khai theo kế hoạch”.

Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sự chủ động của các đơn vị thực hiện và sự đồng thuận của người dân. Khi những vướng mắc từ cơ sở được tháo gỡ, các khu tái định cư sớm được triển khai và mặt bằng từng bước được bàn giao, dự án sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.