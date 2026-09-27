Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, sớm đưa vào phục vụ người dân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nghe Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo khi kiểm tra thực địa, làm việc về tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại Km23. Ảnh: VGP.

Tại công trường, sau khi thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân đang bám máy thi công, Phó Thủ tướng Thường trực đã nghe chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan báo cáo chi tiết về tình hình dự án.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km, trong đó trên phân đoạn Km0 - Km93, các nhà thầu đang duy trì cường độ làm việc cao với 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị cùng hơn 2.000 nhân lực.

Tập trung cao độ, không để xảy ra tình trạng thi công "xôi đỗ"

Theo kế hoạch, đến tháng 10/2026, dự án sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông phân đoạn từ cửa khẩu Tân Thanh (Km0) đến Đồng Khê (Km62). Mục tiêu đến tháng 4/2027 sẽ hoàn thành toàn bộ 93,35 km của giai đoạn một với quy mô nền đường rộng 22 m.

Để đáp ứng các mốc tiến độ này, chủ đầu tư đã kiến nghị tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét bổ sung nguồn ngân sách Nhà nước còn thiếu trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đặc biệt, chủ đầu tư đề xuất phương án cho phép tạm đưa vào khai thác phân đoạn Tân Thanh - Đồng Khê nhằm phục vụ nhu cầu đi lại miễn phí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2027, dù một số hạng mục thuộc phần mở rộng giai đoạn 2 có thể chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ. Điều này đòi hỏi các địa phương và cơ quan chức năng phải khẩn trương phối hợp xây dựng phương án vận hành, điều tiết giao thông và cứu hộ cứu nạn, nhất là tại các đoạn hầm xuyên núi.

Đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là tuyến giao thông huyết mạch mang ý nghĩa chiến lược. Dự án không chỉ tạo động lực phát triển trực tiếp cho Lạng Sơn và Cao Bằng mà còn kết nối toàn bộ khu vực Đông Bắc, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu qua hệ thống cửa khẩu biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm hỏi, tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường dự án. Ảnh: VGP.

Chỉ đạo định hướng thi công thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các đơn vị phải tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung toàn lực về nhân sự và thiết bị để tổ chức thi công đồng bộ, liền mạch.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thi công "xôi đỗ", quyết tâm đưa giai đoạn một hoàn thành đúng tiến độ cam kết để sớm phục vụ nhân dân.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối và tầm nhìn nâng cấp 4 làn xe

Bên cạnh bài toán tiến độ, chất lượng và an toàn công trình là yếu tố được Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu tâm. Các đơn vị thi công phải chú trọng khâu xử lý đất, đá tại các vách núi hai bên tuyến, chủ động các phương án phòng, chống sạt lở để bảo đảm an toàn kiên cố, lâu dài trong suốt quá trình khai thác.

Phản hồi trực tiếp đề xuất đưa phân đoạn Tân Thanh - Đồng Khê vào khai thác sớm phục vụ dịp Tết, Phó Thủ tướng Thường trực chấp thuận về chủ trương nhưng đặt ra yêu cầu tiên quyết: chỉ được phép lưu thông khi đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả người và phương tiện.

Cụ thể, các hạng mục bắt buộc như hệ thống hộ lan, phương án tổ chức giao thông, trạm dừng nghỉ, cùng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên trách phải được chuẩn bị sẵn sàng, kỹ lưỡng.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km. Trên đoạn Km0 - Km93, các nhà thầu đang tổ chức 132 mũi thi công, huy động gần 900 máy móc, thiết bị và hơn 2.000 nhân lực. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý quan điểm đầu tư đường cao tốc phải luôn hướng tới quy mô hoàn chỉnh, đáp ứng bối cảnh phát triển dài hạn. Đối với những phân đoạn trước mắt đang được đầu tư ở quy mô hạn chế, các cơ quan chuyên môn cần chủ động chuẩn bị phương án tiếp tục đầu tư hoàn thiện đồng bộ 4 làn xe.

Đi kèm với đó, hệ thống trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến phải được quy hoạch và xây dựng đầy đủ, tiện nghi, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hành khách và yêu cầu khai thác thương mại của tuyến đường.

Không chỉ đóng vai trò là hành lang vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo dự án cần được chăm chút về cảnh quan hai bên tuyến. Các địa phương cần nghiên cứu phương án lồng ghép, quảng bá những danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Lạng Sơn và Cao Bằng, qua đó biến tuyến đường thành một điểm nhấn kiến trúc - sinh thái, gắn kết chặt chẽ hạ tầng giao thông với chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội của vùng Đông Bắc.

Thu Thảo